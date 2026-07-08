وزیر خارجه فرانسه ایران را مسئول حملات اخیر آمریکا دانست
اربیل (کوردستان۲۴)- ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، امروز پنجشنبه ۹ جولای، ایران را مسئول حملات اخیر آمریکا دانست و گفت نقض توافق آتشبس از سوی تهران به تشدید تنشها منجر شده است.
بارو در گفتوگو با شبکه تلویزیونی TF1 و در پاسخ به پرسشی درباره حملات اخیر آمریکا اظهار کرد: «این ایران بود که با هدف قرار دادن کشتیهای در حال تردد در آبهای عمان، تعهدات خود و همچنین قوانین بینالمللی را نقض کرد.»
وی افزود که ایران با این اقدام، توافق ماه گذشته با ایالات متحده را نیز نقض کرده و خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر شد.
وزیر امور خارجه فرانسه تأکید کرد: «اینگونه اقدامات باید به طور کامل متوقف شود تا مذاکرات حیاتی بتواند در بهترین شرایط ممکن ادامه یابد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایالات متحده و ایران امروز پنجشنبه برای دومین روز متوالی و همزمان با تشدید تنشها بر سر تنگه راهبردی هرمز، حملات متقابلی انجام دادند.
نیروهای آمریکایی اعلام کردند حملات اخیر علیه ایران با هدف کاهش «توانایی این کشور برای تهدید آزادی ناوبری در تنگه هرمز» انجام شده است؛ اقدامی که به گفته واشینگتن در واکنش به حملات اخیر علیه کشتیها در این آبراه صورت گرفته است.
در مقابل، ایران اعلام کرد پایگاههای نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف حمله قرار داده است.
ب.ن