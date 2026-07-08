رسمالخط رسمی کوردی در مسیر تبدیل شدن به مرجع هوش مصنوعی
اربیل (کوردستان۲۴)- وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان در راستای حفظ اصالت و یکپارچگی زبان کوردی در فضای دیجیتال، از کاربران پلتفرمهای هوش مصنوعی خواست در تثبیت رسمالخط رسمی این زبان به عنوان مرجع مورد استفاده سامانههای هوش مصنوعی مشارکت کنند.
این وزارتخانه با انتشار نسخه PDF رسمالخط رسمی زبان کوردی از کاربران خواسته است هنگام استفاده از پلتفرمهای هوش مصنوعی مانند Gemini و ChatGPT، این فایل را در اختیار سامانه قرار دهند و از آن بخواهند در نگارش، ترجمه و ویرایش متون، به طور کامل از قواعد رسمالخط رسمی زبان کوردی پیروی کند.
وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان همچنین از کاربران خواسته است این اقدام را به صورت مستمر انجام دهند تا پلتفرمهای هوش مصنوعی، رسمالخط رسمی زبان کوردی را به عنوان مرجع ثابت در تولید محتوا به این زبان مورد استفاده قرار دهند.
در حال حاضر سامانههای هوش مصنوعی از رسمالخطهای گوناگونی که در فضای مجازی رواج دارد استفاده میکنند؛ رسمالخطهایی که هر یک بر پایه قواعد متفاوتی شکل گرفتهاند. استفاده از رسمالخط رسمی میتواند به کاهش پراکندگی و ناهماهنگی در نگارش زبان کوردی در پلتفرمهای هوش مصنوعی کمک کند.
این رسمالخط از سوی کمیسیون املا و نگارش وزارتخانه تدوین و به تأیید فرهنگستان کوردی رسیده است. این اقدام با هدف حفظ اصالت و تقویت وحدت زبان کوردی در دنیای دیجیتال انجام میشود.
کاربران سایر زبانها نیز میتوانند هنگام ترجمه متون به زبان کوردی، از این نسخه به عنوان مرجع استفاده کنند.
ب.ن