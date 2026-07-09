پیکر خامنهای در حرم امام رضا در مشهد به خاک سپرده شد
اربیل (کوردستان۲۴)- ایران امروز جمعه ۱۰ جولای، چهار ماه پس از کشته شدن سید علی خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملهای هوایی، پیکر او را به خاک سپرد؛ مراسمی که همزمان با دومین روز حملات متقابل میان ایران و آمریکا برگزار شد و نگرانیها درباره بازگشت به یک جنگ تمامعیار را افزایش داد.
تابوت پوشیده با پرچم ایران، در حالی که انبوهی از مردم در بیرون حرم امام رضا در مشهد گرد آمده و به دعا و مراسم سوگواری گوش میدادند، به محل تدفین منتقل شد. در این مراسم، هیچ نشانهای از حضور عمومی مجتبی خامنهای، پسر و جانشین او، دیده نشد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: «پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در سالن یادبود حرم امام رضا به خاک سپرده شد.»
این مراسم در شرایطی برگزار شد که حملات تلافیجویانه میان تهران و واشینگتن وارد دومین روز خود شده بود. مقامهای ایرانی اعلام کردند حملات آمریکا تاکنون ۱۷ کشته بر جای گذاشته است. همچنین رسانههای دولتی گزارش دادند یکی از این حملات، خط راهآهن تهران–مشهد را هدف قرار داده است.
در مقابل، جمهوری اسلامی از سرگیری حملات علیه منافع آمریکا در کویت، بحرین و قطر را اعلام کرد. همزمان، آژیرهای هشدار در اردن، از متحدان آمریکا، به صدا درآمد و ارتش این کشور از رهگیری هشت موشک شلیکشده از ایران خبر داد.
علی خامنهای در نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در ۲۸ فوریه، به همراه شماری از اعضای نزدیک خانوادهاش کشته شد.
مراسم تدفین در مشهد، آخرین بخش از شش روز آیین تشییع و خاکسپاری بود؛ مراسمی که به دقت از سوی ناظران دنبال میشد تا نشانهای از حضور مجتبی خامنهای، که از زمان انتصابش تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده، مشاهده شود.
تصاویر تلویزیون دولتی حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکرهکننده ارشد در گفتوگوها با آمریکا، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، و مصطفی خامنهای، فرزند ارشد علی خامنهای، را در حرم نشان داد. در این تصاویر، شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بر تابوت خامنهای سوگواری میکردند.
با این حال، همانند روزهای پیشین مراسم تشییع، مجتبی خامنهای در انظار عمومی دیده نشد. او از زمان اعلام جانشینیاش تنها از طریق بیانیههای کتبی با افکار عمومی ارتباط داشته و گزارش شده است که در حملات ۲۸ فوریه زخمی شده است.
شعارهای ضدآمریکایی در مراسم
خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که جمعیت زیادی از مردان و زنان سیاهپوش در مشهد حضور داشتند و بسیاری از آنان شعارهایی در حمایت از انتقامگیری از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سر میدادند. برخی نیز پلاکاردهایی با شعار انگلیسی «Hey Trump, We Will Kill You» («هی ترامپ، ما تو را خواهیم کشت») در دست داشتند.
در همین حال، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که اسرائیل به آمریکا اطلاع داده است اطلاعاتی درباره توطئهای جدید از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ به دست آورده است.
رسانههای دولتی ایران همچنین به نقل از معاون استاندار بوشهر گزارش دادند که آمریکا روز پنجشنبه اطراف تنها نیروگاه هستهای غیرنظامی ایران را هدف حمله قرار داده است.
همچنین گزارش شد که یک پرتابه به مقر نظامی در حومه بوشهر اصابت کرده، اما یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور در آن زمان حملهای علیه ایران انجام نمیداد.
رسانههای دولتی ایران همچنین از هدف قرار گرفتن بخشی از خط راهآهن تهران–مشهد در فاصله ۵۵ کیلومتری مشهد خبر دادند؛ حملهای که موجب توقف تردد قطارها و انتقال مسافران با اتوبوس شد.
ارتش ایران نیز اعلام کرد در چارچوب حملات خود به پایگاههای آمریکا در منطقه، یک سامانه موشکی پاتریوت در کویت، یک سامانه هشدار زودهنگام در قطر و مخازن سوخت در بحرین را با پهپاد هدف قرار داده است.
در مقابل، یک مقام دفاعی آمریکا گفت دهها موشک و پهپاد شلیکشده از سوی ایران یا رهگیری شدهاند یا خسارت قابلتوجهی وارد نکردهاند و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدهاند.
ویدئوهای منتشرشده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که دستکم یک جنگنده، هواپیمای حامل تابوت خامنهای را تا محل تدفین نهایی در مشهد اسکورت کرده است.
هشدار اسرائیل درباره حملهای دیگر
پس از جنگ ژوئن ۲۰۲۵ میان اسرائیل و ایران و درگیریهای اخیر، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه در مراسمی نظامی هشدار داد که در صورت لزوم، اسرائیل برای «سومین بار» نیز به ایران حمله خواهد کرد و این اقدام را «با قدرتی حتی بیشتر» انجام خواهد داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز که به گفته دفترش روز پنجشنبه با دونالد ترامپ گفتوگو کرده بود، اظهار داشت: «ما برای هر سناریویی آماده میشویم.» به گفته دفتر نخستوزیر، رئیسجمهور آمریکا نیز در این تماس آخرین تحولات مربوط به اقدامات آمریکا در خلیج را تشریح کرده است.
تنگه هرمز همچنان یکی از اصلیترین نقاط اختلاف میان تهران و واشینگتن به شمار میرود. ایران بر کنترل این آبراه راهبردی تأکید دارد؛ مسیری که یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت و گاز جهان محسوب میشود.
ارتش ایران در روزهای اخیر دستکم سه کشتی را هدف قرار داد؛ اقدامی که از روز سهشنبه زمینهساز حملات گسترده آمریکا علیه اهداف ایرانی شد.
بر اساس دادههای شرکت ردیابی دریایی «کپلر»، پس از حملات اخیر به کشتیها، تردد دریایی از روز چهارشنبه به ویژه در مسیر عمانی مورد حمایت سازمان ملل، به طور چشمگیری کاهش یافته است.
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