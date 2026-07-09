دستگیری شماری از مسئولان بانک رافدین در دیوانیه به اتهام فساد مالی

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- در ادامه عملیات مبارزه با فساد در عراق، شماری از مسئولان بانک رافدین در استان دیوانیه به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد مالی بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی عراق در ساعات پایانی شامگاه گذشته با اجرای عملیاتی در استان دیوانیه، تعدادی از مسئولان این بانک را دستگیر کردند.

رسانه‌های عراقی گزارش دادند که این بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده‌ای مربوط به فساد مالی انجام شده است. بر اساس نتایج اولیه تحقیقات، متهمان با تغییر نوع اسکناس‌های موجود در بانک، به‌جای اسکناس‌های ۵۰ هزار دیناری از اسکناس‌های یک‌هزار دیناری استفاده کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته این گزارش‌ها، موجب وارد آمدن حدود ۱.۶ میلیارد دینار خسارت به اموال عمومی شده است.

بر پایه گزارش‌ها، روند پیگرد قضایی متهمان آغاز شده و تحقیقات تا شناسایی تمامی افراد دخیل در این پرونده و بازگرداندن اموال ادامه خواهد داشت.

دولت عراق در ماه‌های اخیر دامنه عملیات مبارزه با فساد را گسترش داده و در همین راستا، کمیسیون درستکاری نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی را تشدید کرده است.

در همین چارچوب، عملیات گسترده مقابله با فساد بامداد یکشنبه ۲۸ ژوئن در استان‌های بغداد، الانبار، صلاح‌الدین، نینوا و چند استان دیگر آغاز شد. در جریان این عملیات، شماری از مقام‌های ارشد دولتی و نمایندگان مجلس عراق به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد بازداشت شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

ب.ن