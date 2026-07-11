حملهی گستردهی آمریکا به ۱۴۰ موضع در خاک ایران و انسداد تنگهی هرمز
تنش در خلیج فارس وارد مرحلهی بیسابقهای شده است
ارتش آمریکا در پاسخی راهبردی به هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری، ۱۴۰ موضع نظامی را در داخل خاک ایران منهدم کرد؛ در مقابل، سپاه پاسداران با اعلام انسداد تنگهی هرمز، پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد.
فرماندهی مرکزی آمریکا "سنتکام" روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)، از پایان دور سوم حملات گستردهی هوایی و دریایی خود به مواضعی در داخل خاک ایران خبر داد. بر اساس بیانیهی رسمی سنتکام، در این عملیات که به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا انجام شد، ۱۴۰ هدف نظامی با دقت بالا مورد اصابت قرار گرفتند. این حملات بخشی از یک عملیات وسیعتر طی روزهای گذشته است که بیش از ۳۰۰ موضع نظامی را شامل شده و در پاسخ به تهدیدات مداوم علیه کشتیرانی بینالمللی در تنگهی هرمز صورت گرفته است.
جزئیات حملات سنگین آمریکا به زیرساختهای نظامی
در بیانیهی سنتکام آمده است که جنگندههای این کشور از پایگاههای زمینی و ناوهای هواپیمابر، به همراه پهپادها و موشکهای هدایتشونده، مراکز پرتاب موشک، آشیانهی پهپادها، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات و شبکههای راداری و ارتباطی در سواحل ایران را هدف قرار دادهاند. پیت هیگست، وزیر جنگ آمریکا در این رابطه اظهار داشت: "ایران مرتکب اشتباه بزرگی شد و اکنون بهای آن را میپردازد." هدف از این عملیات، کاهش تواناییهای نظامی ایران در تهدید خطوط انتقال انرژی و تجارت جهانی اعلام شده است.
انسداد تنگهی هرمز و واکنشهای موشکی سپاه پاسداران
در پی حملات آمریکا، سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای از بستن کامل تنگهی هرمز تا اطلاع ثانوی خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد این اقدام به دلیل "مداخلهی غیرقانونی نیروهای بیگانه و ایجاد ناامنی در منطقه" صورت گرفته و تا زمان توقف اقدامات آمریکا، هیچ کشتیای حق عبور از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت. همچنین گزارشها حاکی از آن است که نیروهای دریایی ایران یک کشتی تجاری را پس از شلیک هشداری، به اتهام نقض قوانین ناوبری توقیف کردهاند.
همزمان با این تحولات، سپاه پاسداران مدعی شد که در پاسخ به حملات واشینگتن، پایگاههای نظامی آمریکا و ایستگاههای راداری را در کشورهای قطر، کویت، بحرین، اردن و امارات متحدهی عربی با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. رسانههای داخلی ایران نیز وقوع انفجارهایی را در بندرعباس، سیریک، جاسک، جزیرهی قشم و استان خوزستان تأیید کردهاند، اما تاکنون آماری از تلفات احتمالی منتشر نشده است.
خطر خروج اوضاع از کنترل و فروپاشی توافقات
تنشهای اخیر منجر به ابطال توافق آتشبس ماه ژوئن شده است که پیشتر میان واشینگتن و تهران منعقد شده بود. مقامات آمریکایی معتقدند جناحهای تندرو در داخل ایران با هدف قرار دادن سه کشتی تجاری در هفتهی جاری، عمداً به دنبال برهم زدن این توافق بودهاند. این درگیریها ریشه در تنشهایی دارد که از فوریهی گذشته و پس از کشته شدن علی خامنهای در حملات منتسب به آمریکا و اسرائیل، منطقه را به سوی بیثباتی سوق داده است.
در همین حال، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) گزارش داد که خدمهی یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان، پس از وقوع آتشسوزی ناشی از حمله، کشتی خود را ترک کرده و با قایقهای نجات در انتظار کمک هستند. دولت آمریکا با هشدار به تهران، خواستار بازگشایی فوری مسیرهای دریایی و توقف حملات به زیرساختهای بینالمللی شده است.