آغاز آمادگیهای گسترده در شهرستان سوران برای استقبال از زائران اربعین
مدیریت مستقل سوران با تجهیز ایستگاههای خدماتی و بهداشتی، آمادهی میزبانی از زائرانی است که از طریق مرز حاج عمران راهی نجف و کربلا میشوند.
در محدودهی مدیریت ادارهی مستقل سوران، تدارکات وسیعی برای استقبال از زائرانی که به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی از طریق مرز بینالمللی حاج عمران وارد اقلیم کوردستان میشوند، آغاز شده است.
به گزارش بکر سلیمان، خبرنگار کوردستان۲۴، از چند روز پیش در تفرجگاه "کانی ماران" واقع در منطقهی "گلی علی بگ"، اقدامات لازم برای پذیرایی از زائرانی که از جمهوری اسلامی ایران وارد خاک اقلیم کوردستان میشوند، کلید خورده است. بر اساس برنامهی تدوین شده، نخستین ایستگاه استقبال در مرز حاج عمران و دومین ایستگاه در تفرجگاه کانی ماران مستقر شده است.
این ایستگاهها به شکلی سازمانیافته تجهیز شدهاند که شامل برپایی چادرهای استراحت و تأمین تمامی مایحتاج خوراکی و آشامیدنی است. همچنین تیمهای دفاع مدنی و گروههای بهداشتی و درمانی جهت مراقبت از سلامت زائران و نظارت بر وضعیت عمومی در محل حضور دارند.
مطابق طرح عملیاتی، زائران پس از استراحت در این ایستگاهها، توسط اتوبوسها و مینیبوسهای ویژهای که برای این منظور پیشبینی شده است، به ایستگاههای بعدی منتقل میشوند تا روند سفر آنها به سوی مقاصد مذهبی تسهیل گردد.
دولت اقلیم کوردستان در ۵ سال گذشته همواره تمامی تسهیلات و خدمات راهبردی را برای صدها هزار زائر فراهم کرده است تا این افراد بتوانند در امنیت و آرامش کامل از خاک اقلیم کوردستان عبور کرده و در مراسمهای مذهبی خود در شهرهای نجف و کربلا شرکت کنند.