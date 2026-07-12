مسرور بارزانی، بر نقش وی در حمایتِ استوار از مردم کورد تأکید کرد

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی ضمن ابراز اندوه از درگذشت سناتور لیندزی گراهام، بر نقش وی در حمایتِ استوار از مردم کورد تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه اربیل، ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)، در پیامی رسمی که در حساب کاربری خود در شبکه‌یِ اجتماعی اکس منتشر کرد، درگذشت لیندزی گراهام، سناتور برجسته‌یِ جمهوری‌خواه ایالات متحده‌ی آمریکا را تسلیت گفت.

مسرور بارزانی در این پیام، مراتب تسلیت خود را به خانواده، نزدیکان و مجموعه‌یِ رهبری و اعضایِ مجلس سنایِ ایالات متحده ابراز داشت. نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بخشی از این پیام نوشت: "با کمال تأثر و اندوه، از خبر درگذشت سناتور لیندزی گراهام مطلع شدم. صمیمانه‌ترین تسلیت‌هایِ خود را به خانواده، عزیزان و رهبری و اعضایِ سنایِ ایالات متحده تقدیم می‌کنم."

لیندزی گراهام به عنوان یکی از چهره‌هایِ تأثیرگذار در سیاست خارجی آمریکا شناخته می‌شد که همواره بر تقویت روابط راهبردی میان واشینگتن و اربیل تأکید داشت. مسرور بارزانی با اشاره به جایگاه این سناتور فقید در میان مردم کوردستان، خاطرنشان کرد که مواضع حمایتی او هرگز فراموش نخواهد شد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پایان پیام خود تأکید کرد: "مردم کوردستان همواره دوستی و حمایت‌هایِ استوار او را به یاد خواهند داشت." لیندزی گراهام در دوران فعالیت سیاسی خود، بارها از حقوق مردم کورد و ضرورت حفظ ثبات و امنیت در مناطق کوردستانی و اقلیم کوردستان دفاع کرده بود.