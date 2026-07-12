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دفتر سناتور لیندزی گراهام اعلام کرد که این سیاستمدار ۷۱ ساله‌ی آمریکایی پس از یک دوره‌ی کوتاه بیماری، در ایالت کارولینای جنوبی درگذشت.

دفتر لیندزی گراهام، سناتور حزب جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی، امروز یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سناتور شامگاه شنبه ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیر) به دلیل یک بیماری ناگهانی و کوتاه‌مدت، در سن ۷۱ سالگی درگذشته است.

زندگی‌نامه و تحصیلات

لیندزی اولوم گراهام در ۱۰ ژوئیه ۱۹۵۵ (۱۹ تیر ۱۳۳۴) در شهر سنترال ایالت کارولینای جنوبی متولد شد. خانواده‌ی او صاحب یک کسب‌وکار کوچک بودند. گراهام در جوانی پدر و مادر خود را از دست داد و از همان سنین مسئولیت سرپرستی خواهر کوچک‌ترش را بر عهده گرفت.

او مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی روان‌شناسی و سپس مدرک حقوق را از دانشگاه کارولینای جنوبی دریافت کرد. لیندزی گراهام در طول زندگی خود هرگز ازدواج نکرد و فرزندی نداشت.

سوابق نظامی

گراهام پس از پایان تحصیلات حقوق، در سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) به نیروی هوایی ایالات متحده پیوست و تا سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به عنوان وکیل نظامی (JAG) فعالیت کرد. او بخشی از دوران خدمت خود را در آلمان سپری نمود. وی پس از پایان خدمت فعال، به نیروی ذخیره‌ی نیروی هوایی پیوست و در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) با درجه‌ی "سرهنگ" بازنشسته شد.

کارنامه‌ی سیاسی

لیندزی گراهام فعالیت سیاسی خود را در اوایل دهه‌ی نود میلادی با انتخاب به عنوان عضو مجلس نمایندگان ایالت کارولینای جنوبی آغاز کرد. او از سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) تا ۲۰۰۳ (۱۳۸۱) عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده بود و در آن دوره، نقش مؤثری در پرونده‌ی استیضاح بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا ایفا کرد. گراهام در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) برای نخستین بار به عنوان سناتور برگزیده شد و تا زمان درگذشت، کرسی خود را در مجلس سنا حفظ کرد.

دیدگاه‌های راهبردی و حمایت از کوردستان

لیندزی گراهام به عنوان یکی از حامیان سرسخت استفاده از قدرت نظامی برای حفاظت از منافع ایالات متحده در خارج از مرزها شناخته می‌شد. او همواره بر ضرورت حضور نظامی مقتدرانه‌ی آمریکا در مناطق راهبردی جهان تأکید داشت.

این سناتور جمهوری‌خواه، مهارت ویژه‌ای در ایجاد ائتلاف با رؤسای‌جمهور داشت؛ به طوری که علیرغم انتقادات تند اولیه‌اش از دونالد ترامپ، بعدها به یکی از نزدیک‌ترین و تأثیرگذارترین متحدان او تبدیل شد.

در سطح منطقه‌ای، لیندزی گراهام روابط عمیقی با رهبری اقلیم کوردستان داشت. او در واشینگتن به عنوان صدایی رسا در دفاع از حقوق کوردها و حمایت از نیروهای پیشمرگه شناخته می‌شد و بارها بر اهمیت جایگاه دولت اقلیم کوردستان در ثبات منطقه تأکید کرده بود.