حمد بن خلیفه ثانی، امیر پیشین قطر درگذشت

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دیوان امیری قطر در بیانیه‌ای رسمی از درگذشت حمد بن خلیفه ثانی، معمار قطر نوین و پدر امیر کنونی این کشور در سن ۷۴ سالگی خبر داد.

دیوان امیری قطر روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حمد بن خلیفه ثانی، امیر پیشین این کشور، در نخستین ساعات بامداد امروز در گذشت.

در متن این بیانیه آمده است: "رهبر بزرگ ملت، امیر شیخ حمد بن خلیفه ثانی، در سن ۷۴ سالگی درگذشت."

حمد بن خلیفه ثانی که در سال ۱۹۵۲ متولد شده بود، در سال ۱۹۹۵ زمام امور را در قطر به دست گرفت. وی در دوران زمامداری خود، نقش کلیدی در دگرگونی‌های بنیادین این کشور ایفا کرد و به عنوان معمار قطر نوین شناخته می‌شود.

او با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال و توسعه‌ی زیرساخت‌های اقتصادی، قطر را به یکی از کشورهای پیشرو در منطقه و جهان تبدیل کرد.

این رهبر پیشین قطر پس از ۱۸ سال هدایت کشور، در اقدامی که در میان حکام منطقه کمتر سابقه داشت، در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۴ تیر ۱۳۹۲) به طور رسمی از قدرت کناره‌گیری کرد.

وی در آن زمان مسئولیت‌های رهبری را به پسرش، تمیم بن حمد ثانی، امیر کنونی قطر واگذار کرد تا روند توسعه‌ی این کشور با نگاهی جوان‌تر ادامه یابد.