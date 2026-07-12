نچیروان بارزانی: سناتور گراهام دوست ارزشمند ملت کردستان بود

3 ساعت پیش

رئیس اقلیم کوردستان مراتب تسلیت خود را در پی درگذشت لیندزی گراهام ابراز داشت و این سناتور آمریکایی را "دوستی ارزشمند برای ملت کورد" نامید.

امروز یکشنبه، ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درگذشت لیندزی گراهام، سناتور برجسته آمریکایی را تسلیت گفت.

نچیروان بارزانی در این پیام اشاره کرد: با اندوه فراوان، خبر درگذشت سناتور لیندزی گراهام را دریافت کردم؛ او دوستی ارزشمند برای ملت کوردستان بود.

رئیس اقلیم کوردستان همچنین تأکید کرد: مواضع و حمایت‌های بی‌وقفه و مداوم این سناتور از کوردستان، همواره با احترام در یادها باقی خواهد ماند. مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده، دوستان و همکاران ایشان ابراز می‌نمایم.