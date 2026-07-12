پرزیدنت بارزانی: نام لیندزی گراهام به عنوان حامی وفادار حقوق ملت کوردستان ماندگار خواهد بود

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پرزیدنت مسعود بارزانی با صدور پیامی، درگذشت لیندزی گراهام، سناتور برجسته‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا را تسلیت گفت و از نقش او در حمایت از حقوق مشروع ملت کوردستان قدردانی کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵) در پیامی رسمی، مراتب تأثر خود را نسبت به درگذشت لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی ابراز کرد. ایشان در این پیام، لیندزی گراهام را دوستی وفادار برای ملت کورد توصیف کرد که همواره در مقاطع مختلف از حقوق این ملت دفاع کرده است.

در متن پیام پرزیدنت بارزانی آمده است: "با کمال تأسف خبر درگذشت دوست ملت کورد، سناتور لیندزی گراهام را دریافت کردم. نام و مواضع لیندزی گراهام به عنوان پشتیبانی وفادار برای حقوق مشروع ملت کوردستان، همواره در حافظه‌ی مردم کوردستان به نیکی باقی خواهد ماند."

پرزیدنت بارزانی در ادامه‌ی این پیام تأکید کرد که ایستادگی و حمایت‌های این سناتور فقید از آرمان‌های ملت کوردستان، بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ معاصر روابط دوستانه میان طرفین است.

بارزانی، در بخش پایانی پیام خود، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده، دوستان و آشنایان لیندزی گراهام، بر مشارکت خود در غم بازماندگان تأکید کرد و برای آنان آرزوی آرامش و شکیبایی نمود.

لیندزی گراهام از چهره‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا به شمار می‌رفت که در سال‌های فعالیت خود، بارها بر لزوم حمایت از حقوق ملت کورد و تقویت جایگاه اقلیم کوردستان در معادلات منطقه‌ای تأکید کرده بود.