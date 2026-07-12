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نخست‌وزیر مسرور بارزانی، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به امیر قطر، خاندان آل ثانی و ملت این کشور ابراز کرد.

امروز یکشنبه، ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: با اندوه و تأسف فراوان، خبر درگذشت امیر پدر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی (رحمت الله علیه) را دریافت کردیم.

نخست‌وزیر در ادامه افزود: در این مناسبت حزن‌انگیز، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به برادرمان، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر دولت قطر، خاندان محترم آل ثانی و ملت برادر قطر ابراز می‌داریم.

در بخش دیگری از پیام رئیس دولت اقلیم کوردستان آمده است: از خداوند متعال خواستاریم که آن مرحوم را مشمول رحمت واسعه خود قرار داده و به بهشت برین شاد گرداند، پاداش تمامی خدمات خیر و نیکی را که به کشور و ملتش ارائه داد به او عطا فرماید، و به خانواده، نزدیکان و ملت شریف قطر صبر و بردباری عنایت فرماید.

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی که در قطر به "امیر پدر" شهرت داشت، بامداد امروز یکشنبه، ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، در سن ۷۴ سالگی درگذشت.

وی، بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ زمام قدرت را در قطر در دست داشت و به عنوان "معمار قطر نوین" شناخته می‌شود. در دوران حکومت او، قطر شاهد پیشرفت بزرگی در زمینه‌های اقتصادی، صادرات گاز و ارتقای جایگاه دیپلماتیک در سطح جهان بود. او در سال ۲۰۱۳ به خواست خود، قدرت را به پسرش، شیخ تمیم بن حمد واگذار کرد.