نخستوزیر عراق راهی واشینگتن میشود
تأکید بر تقویت همکاریهای راهبردی و اقتصادی
سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که علی زیدی در رأس هیئتی بلندپایه با هدف گذار از مدیریت بحران به مشارکت اقتصادی پایدار، راهی واشینگتن میشود.
حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)، اعلام کرد که فردا دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، علی زیدی، نخستوزیر عراق در رأس یک هیئت رسمی راهی ایالات متحدهی آمریکا خواهد شد.
عبودی با اشاره به اینکه این سفر در شرایط حساس منطقه انجام میشود، خاطرنشان کرد که هدف از آن، عینیت بخشیدن به توسعهی روابط خارجی متوازن بر پایهی منافع مشترک و اجرای برنامهی وزارتی دولت برای تحکیم مناسبات با واشینگتن است. وی افزود که در این سفر بر موضوعات حیاتی، بهویژه تشویق فضای سرمایهگذاری در بخشهای انرژی، بازرگانی و تکنولوژی با همکاری طرف آمریکایی تمرکز خواهد شد.
بر اساس برنامهی اعلامشده، علی زیدی، نخستوزیر عراق دیدارهای مهمی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مقامات بلندپایه و نهادهای اقتصادی و مالی این کشور برای فعالسازی افقهای گفتگو انجام خواهد داد. سخنگوی دولت همچنین از امضای چندین یادداشت تفاهم در چارچوب صندوق توسعه و انرژی عراق و آمریکا خبر داد.
حیدر عبودی تصریح کرد: "ویژگی متمایز این سفر نسبت به دفعات پیشین، تمرکز ویژه بر پروندههای اقتصادی است؛ چرا که ماهیت روابط با آمریکا از مرحلهی مدیریت بحران به سمت یک مشارکت اقتصادی بلندمدت در حال تغییر است."
سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که هیچ تغییری در توافقنامهی چارچوب راهبردی ایجاد نشده و تمامی تفاهمهای جدید بر اساس این توافقنامه خواهد بود. وی همچنین خاطرنشان کرد که عراق برای تقویت جایگاه خود و ایفای نقش مثبت در نزدیکسازی دیدگاههای منطقهای تلاش میکند.
در سطح داخلی نیز عبودی اظهار داشت: "کنترل و انحصار سلاح در دست دولت، یک تصمیم کاملاً عراقی با هدف ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری و تحقق ثباتی است که در نهایت منجر به شکوفایی اقتصادی کشور میشود." وی در خصوص پروندهی سیاسی داخلی نیز توضیح داد که تکمیل کابینهی دولت مستلزم توافق سیاسی میان طرفهاست و دولت از طریق هیئت همراه در این سفر، برای رفع خلأهای موجود در کابینه تلاش خواهد کرد.