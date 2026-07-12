ادامهی تبادل آتش میان آمریکا و ایران
آمریکا و ایران به حمله به پایگاههای نظامی یکدیگر ادامه میدهند
در پی حملات گستردهی هوایی آمریکا به اهدافی در داخل خاک ایران، سپاه پاسداران با هدف قرار دادن پایگاههای ایالات متحده در اردن، کویت و بحرین به این حملات پاسخ داد.
فرماندهی مرکزی آمریکا "سنتکام"، روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، با صدور بیانیهای اعلام کرد که موج جدیدی از حملات علیه دهها مواضع در داخل ایران را به پایان رسانده است. این حملات که به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا انجام شد، شامل هدف قرار دادن سیستمهای پدافند هوایی، ایستگاههای راداری ساحلی و توانمندیهای موشکی و پهپادی ایران بوده است. واشینگتن هدف از این عملیات را تضمین آزادی دریانوردی در تنگهی هرمز و کاهش توانایی ایران در حمله به کشتیهای تجاری عنوان کرده است.
پاسخ موشکی سپاه پاسداران به پایگاههای آمریکا
ساعاتی پس از حملات واشینگتن، سپاه پاسداران ایران از آغاز مرحلهی دوم عملیات انتقامجویانهی خود خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایران "ایرنا"، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، مرکز فرماندهی پهپادهای آمریکا در بحرین (پایگاه شیخ عیسی) و پایگاه علی سالم در کویت هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند. سپاه پاسداران مدعی شده است که در پی حمله به پایگاه شاهزاده حسن در اردن، مخازن سوخت و مهمات این پایگاه دچار آتشسوزی شدهاند.
وضعیت اضطراری در کشورهای منطقه
در پی این درگیریها، ارتش اردن اعلام کرد که سیستمهای پدافند هوایی این کشور موفق شدهاند چهار موشک شلیک شده از خاک ایران را پیش از اصابت به هدف سرنگون کنند. همزمان، وزارت کشور بحرین با به صدا درآوردن آژیر خطر، از شهروندان خواست فوراً به پناهگاهها بروند. ارتش کویت نیز تأکید کرد که پدافند هوایی این کشور با اهداف متخاصم در آسمان درگیر شده و صدای انفجارهای شنیده شده ناشی از انهدام این اهداف بوده است.
تنش در تنگهی هرمز و خسارات داخلی
همزمان با درگیریهای هوایی، سپاه پاسداران اعلام کرد نیروهای دریایی این نهاد دو کشتی متخلف را در تنگهی هرمز به دلیل خاموش کردن سیستمهای ردیابی توقیف کردهاند. از سوی دیگر، رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای ساحلی از جمله بندرعباس، بوشهر، قشم و چابهار خبر دادند. گزارشها حاکی از آن است که در پی حمله به یک ایستگاه پمپاژ آب در ماهشهر، یک نفر کشته و چهار تن زخمی شدهاند و جریان برق در شهر اهواز نیز به طور کامل قطع شده است.