هیوا افندی: تحول دیجیتال موجب تقویت همکاری اربیل و بغداد شده است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس اداره فناوری اطلاعات اقلیم کوردستان می‌گوید دولت اقلیم با گسترش خدمات دیجیتال، به جمع ۱۰ کشور و منطقه برتر جهان در ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان پیوسته است؛ به ‌گونه‌ای که امکان انجام تمامی امور اداری و دولتی از راه دور برای شهروندان فراهم شده است.

هیوا افندی، رئیس اداره فناوری اطلاعات اقلیم کوردستان، اعلام کرد دولت اقلیم کوردستان با توسعه خدمات دیجیتال، به جمع ۱۰ کشور و منطقه برتر جهان پیوسته است که شهروندان آنها می‌توانند تمامی امور اداری و دولتی خود را بدون مراجعه حضوری و از خانه انجام دهند.

افندی در گفت‌وگو با کوردستان ۲۴ گفت برنامه تحول دیجیتال دولت اقلیم از سال ۲۰۱۹ و در چارچوب برنامه‌های کابینه نهم به ریاست مسرور بارزانی آغاز شده و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، به افزایش شفافیت و تقویت همکاری با دولت فدرال عراق نیز کمک کرده است.

به گفته او، سامانه‌های دیجیتال به دلیل دقت و شفافیت بالای خود، نقش مؤثری در حل بخش عمده‌ای از مسائل میان اربیل و بغداد ایفا کرده‌اند.

رئیس اداره فناوری اطلاعات اقلیم کوردستان همچنین به اپلیکیشن هویت دیجیتال KRD-Pass اشاره کرد و گفت تاکنون ۷۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و روزانه بین دو تا سه هزار کاربر جدید به آن می‌پیوندند.

به گفته افندی، کاربران این اپلیکیشن می‌توانند به خدماتی از جمله گواهینامه رانندگی، اسناد خودرو، فیش حقوقی و اطلاعات مربوط به جریمه‌ها دسترسی داشته باشند. او همچنین اعلام کرد ثبت‌نام کاربران در استان‌های سلیمانیه و حلبچه ظرف دو هفته آینده آغاز خواهد شد و هم‌زمان امکان پرداخت اینترنتی قبوض برق نیز برای آنها فراهم می‌شود.

افندی با تأکید بر امنیت این سامانه گفت KRD-Pass بر اساس مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا (GDPR) طراحی شده و از انتشار اطلاعات کاربران بدون رضایت آنها جلوگیری می‌کند. به گفته وی، این سامانه همچنین به نهادهای امنیتی و پلیس در مقابله با جعل اسناد و کلاهبرداری کمک می‌کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه الکترونیکی «پرول» اشاره کرد و گفت دولت اقلیم اکنون فهرست حقوق کارکنان را از طریق این سامانه و تنها با یک کلیک برای بغداد ارسال می‌کند. به گفته افندی، این سامانه امکان رصد دقیق هزینه‌ها و درآمدها را فراهم کرده و به افزایش شفافیت مالی کمک کرده است.

رئیس اداره فناوری اطلاعات اقلیم کوردستان افزود دولت فدرال عراق همچنان به روش‌های سنتی و اسناد کاغذی متکی است و برای رسیدن به سطح کنونی فناوری در اقلیم به دست‌کم پنج سال زمان نیاز دارد.

وی همچنین از توزیع ۸۸۷ هزار کارت بانکی در چارچوب طرح «حساب بانکی من» خبر داد و گفت در حوزه گمرک نیز سامانه «آسیکودا» تنها به شرکت‌هایی اجازه فعالیت می‌دهد که به ‌صورت دیجیتالی در اقلیم ثبت شده باشند؛ سامانه‌ای که به گفته او، اعتماد کامل دولت فدرال عراق را نیز جلب کرده است.

افندی در پایان از ادامه اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک، از جمله پروژه «خاوَن» برای دیجیتالی‌سازی بخش املاک و حرکت به سوی حذف کامل اسناد کاغذی خبر داد. او گفت این طرح پیش‌تر در دفتر نخست‌وزیر و شماری از وزارتخانه‌ها اجرا شده و از شهروندان خواست از خدمات دیجیتال و سامانه‌های ثبت شکایت در نهادهای دولتی استفاده کنند.

ب.ن