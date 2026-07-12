گوترش: تهران و واشینگتن به میز مذاکره بازگردند
اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با تشدید تنشهای نظامی میان ایران و ایالات متحده و گسترش درگیریها در منطقه خلیج، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز یکشنبه ۱۲ جولای از دو طرف خواست به رویارویی نظامی پایان دهند و مذاکرات را برای مهار بحران از سر بگیرند.
گوترش در اظهارات خود به حملات اخیر آمریکا علیه ایران، حملات به کشتیها در تنگه هرمز و حملات انجامشده علیه متحدان واشینگتن در منطقه خلیج اشاره کرد و نسبت به ادامه تنشها هشدار داد.
در همین حال، ایران اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را خواهد بست و در واکنش به حملات آمریکا، متحدان این کشور در حوزه خلیج را هدف قرار خواهد داد. در پی این تحولات، وزارت دفاع کویت بدون اشاره به عامل حمله اعلام کرد که سه پاسگاه مرزی و یک سکوی نفتی دریایی این کشور هدف حمله قرار گرفتهاند.
همزمان، رسانههای دولتی ایران از وقوع چند حمله در جنوب این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارشها، یک کارمند شرکت مخابرات در استان هرمزگان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. همچنین خبرگزاریهای مهر و تسنیم گزارش دادند که در حملات شبانه، یک ستوان نیروی دریایی ایران در بندر جاسک جان خود را از دست داده است.
رسانههای دولتی ایران همچنین اعلام کردند بیش از ۱۰ پرتابه به جزیره قشم اصابت کرده است. به گفته این رسانهها، اهداف مورد حمله نظامی بوده و این حملات تلفات انسانی در پی نداشته است.
در واکنش به حملات آمریکا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در گفتوگویی تلفنی با شبکه سیانان با اشاره به عملیات نظامی کشورش گفت: «ما دیشب آنها را بسیار سخت زدیم.» او همچنین مدعی شد که تهران و واشینگتن روز شنبه به دستیابی به یک «توافق» نزدیک شده بودند، اما به گفته او، حمله یک پهپاد به یک کشتی، روند مذاکرات را متوقف کرد.
در ادامه این تحولات، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد تنگه هرمز برای همه کشتیهایی که به صورت قانونی از این آبراه بینالمللی عبور میکنند، باز است. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای این فرماندهی برای تضمین تداوم آزادی دریانوردی آماده هستند و مدعی شد این روند با وجود آنچه «تجاوز، آزار و اذیت، تهدیدها و اعلامیههای خودسرانه ایران» خواند، ادامه خواهد یافت.
تنشها تنها به تنگه هرمز محدود نماند. رسانههای دولتی گزارش دادند عمان پس از حمله به خاک این کشور، یادداشت اعتراضی رسمی خود را به سفیر ایران تسلیم کرده است؛ اقدامی که بهعنوان نمونهای کمسابقه از متهم کردن علنی تهران از سوی مسقط توصیف شده است. عمان همچنین یک روز پس از میزبانی از وزیر امور خارجه ایران برای گفتوگو درباره تنگه هرمز، آنچه «اقدامات غیرمسئولانه» خواند را محکوم کرد.
قطر نیز حملات ایران به خاک خود و دیگر کشورهای همسایه را محکوم و آن را «تشدید خطرناک تنش» توصیف کرد. مقامهای قطری اعلام کردند در این حملات سه نفر زخمی شدهاند.
در همین حال، محسن رضایی، از مشاوران رهبر ایران، با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: «این گذرگاه استراتژیک از دهها بمب اتمی مهمتر است و جمهوری اسلامی ایران از آن محافظت خواهد کرد.» این اظهارات در حالی مطرح شد که کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم میکنند، اما تهران همواره تأکید کرده است که برنامه هستهایاش اهداف صلحآمیز و غیرنظامی دارد.
پیش از این نیز سپاه پاسداران ایران اعلام کرده بود به یک کشتی در تنگه هرمز به دلیل نادیده گرفتن دستورالعملهای مکرر برای حرکت در مسیر تأییدشده شلیک کرده و این اقدام را «شلیک هشدار» توصیف کرده بود. در مقابل، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد این کشتی بر اثر آتشسوزی و آسیب به موتورخانه از حرکت بازمانده است.
در میان افزایش نگرانیها از گسترش بحران، پاکستان نیز خواستار کاهش تنش شد. وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، بر ضرورت «کاهش تنش» و «خویشتنداری» همه طرفها تأکید کرده است.
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