نچیروان بارزانی برای شرکت در نشست ائتلاف اداره دولت وارد بغداد شد

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اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس اقلیم کوردستان، برای شرکت در نشست ائتلاف اداره دولت راهی بغداد شد؛ نشستی که قرار است در آن آخرین تحولات عراق و منطقه، از جمله سفر پیش‌روی نخست‌وزیر عراق به واشینگتن، بررسی شود.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، عصر امروز یکشنبه ۱۲ جولای، به دعوت ائتلاف اداره دولت برای شرکت در نشست این ائتلاف وارد بغداد شد.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این نشست قرار است اوضاع عمومی عراق و آخرین تحولات منطقه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، سفر پیش‌روی نخست‌وزیر عراق به واشینگتن و دیدار او با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از دیگر محورهای گفت‌وگوهای این نشست خواهد بود.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که کابینه دولت جدید عراق به ریاست علی الزیدی هنوز به ‌طور کامل تشکیل نشده و شماری از وزارتخانه‌های آن همچنان بدون وزیر هستند.

هم‌زمان، دولت عراق اجرای عملیات گسترده مبارزه با فساد را آغاز کرده است؛ عملیاتی که تاکنون به بازداشت شماری از مقام‌های ارشد و نمایندگان مجلس به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد مالی انجامیده است.

دولت فدرال عراق همچنین اعلام کرده که برنامه خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که پیش‌تر بارها از سوی واشینگتن مورد درخواست قرار گرفته بود.

در همین حال، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی قرار است فردا دوشنبه برای سفری رسمی راهی واشینگتن شود.

ب.ن