کشف و ضبط ۳۷۵ کیلوگرم طلا در پروندهی فساد وزارت نفت عراق با همکاری اقلیم کوردستان
شورای عالی قضایی عراق از کشف و ضبط ۳۷۵ کیلوگرم طلا در چارچوب تحقیقات مربوط به پروندهی فساد مالی یکی از مقامات ارشد پیشین وزارت نفت خبر داد.
شورای عالی قضایی عراق روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، اعلام کرد در راستای تلاشها برای بازپسگیری اموال عمومی و بازرسی پروندههای فساد، موفق به ضبط ۳۷۵ کیلوگرم طلا شده است. این محموله مستقیماً با پروندهی فساد معاون پیشین وزارت نفت در امور پالایشگاهی مرتبط است.
قاضی تحقیق دادگاه مرکزی جنایی مبارزه با فساد در این باره اظهار داشت: "با هماهنگی اقلیم کوردستان و تحت نظارت مستقیم فایق زیدی، رئیس شورای عالی قضایی، در مرحلهی نخست ۳۵۸ کیلوگرم طلا بازپس گرفته شد." وی افزود در یک پروندهی تحقیقاتی دیگر نیز ۱۷ کیلوگرم طلای دیگر ضبط شد تا مجموع طلاهای کشفشده در یک روز به ۳۷۵ کیلوگرم برسد.
بر اساس بیانیهی رسمی، تمامی طلاهای ضبط شده به مدیرکل ادارهی صدور و خزانه در بانک مرکزی عراق تحویل داده شده است. این اقدام بخشی از روند تحقیقات گسترده در پروندهی متهم عدنان جومهیلی، معاون پیشین امور پالایشگاهی وزارت نفت است که هماکنون در بازداشت به سر میبرد.
پس از بازداشت عدنان جومهیلی، یک عملیات بزرگ ضدفساد در عراق کلید خورده است که منجر به دستگیری دهها تن از نمایندگان پارلمان، رؤسای احزاب و مسئولان دولتی شده است. پیشتر شورای عالی قضایی فاش کرده بود که مجموع داراییهای نقدی ضبط شده در این پرونده تاکنون به ۱۲۷ میلیارد دینار عراقی و ۲۴ میلیون دلار آمریکا رسیده است. علاوه بر این مبالغ، تعداد قابل توجهی مستغلات، خودروهای لوکس و مقادیر دیگری طلا نیز از متهمان مصادره شده است.