علی فالح زیدی درصدد تغییر پرونده‌های امنیتی به مشارکت‌های راهبردی اقتصادی است

2 ساعت پیش

علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق در رأس یک هیئت بلندپایه‌ی حکومتی و اقتصادی با هدف دگرگونی در ماهیت روابط بغداد و واشنتن، عازم ایالات متحده شد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که بامداد امروز دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق فدرال برای انجام یک سفر رسمی راهی آمریکا شده است. این سفر حامل دستوری کار گسترده در حوزه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری و فناوری است که هدف غایی آن، تغییر ماهیت مناسبات دو کشور از دوجانبه‌ی امنیتی به یک همکاری اقتصادی بلندمدت و راهبردی عنوان شده است.

محورهای کلیدی و دستوری کار سفر به واشنتن

در این سفر، پرونده‌های متعددی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

بخش انرژی و گاز: توسعه‌ی میدان‌های نفت و گاز، تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری در گاز مشعل برای جلوگیری از هدررفت ثروت‌های ملی و گسترش حضور شرکت‌های آمریکایی در این حوزه.

شبکه‌ی برق و انرژی‌های تجدیدپذیر: همکاری با شرکت‌های آمریکایی جهت احداث نیروگاه‌های جدید، توسعه‌ی شبکه‌های انتقال و توزیع برق و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک.

تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری: بررسی پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک "انرژی و توسعه" میان دو کشور که بخشی از درآمدهای نفتی آن صرف تأمین مالی پروژه‌های راهبردی نظیر جاده‌سازی، خطوط راه‌آهن، بنادر و شهرک‌های صنعتی خواهد شد.

انتقال فناوری و اقتصاد دیجیتال: جذب فناوری‌های پیشرفته‌ی آمریکایی در حوزه‌های صنعت، امنیت سایبری، حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی.

اصلاحات مالی و تقویت بخش خصوصی

نخست‌وزیر عراق در این سفر، مراحل اصلاحات در نظام بانکی عراق و اتصال آن به سیستم‌های مالی جهانی را با هدف جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی بررسی خواهد کرد. همچنین دیدارهایی با اتاق بازرگانی آمریکا و مدیران شرکت‌های بزرگ برای ارائه‌ی تضمین‌های حکومتی و قانونی جهت حمایت از سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار عراق پیش‌بینی شده است.

مبارزه با فساد و انحصار سلاح در دست دولت

این سفر در حالی انجام می‌شود که پس از بازداشت عدنان جومه‌یلی، معاون امور پالایشگاهی وزارت نفت و بازجویی از وی، عملیات گسترده‌ای علیه فساد آغاز شده که منجر به بازداشت ده‌ها نماینده‌ی پارلمان، رهبر حزب و مقام حکومتی شده است. شورای عالی قضایی اعلام کرده که تاکنون ۱۲۷ میلیارد دینار عراقی و ۲۴ میلیون دلار آمریکا به همراه مقادیر زیادی املاک، خودرو و طلا در این پرونده ضبط شده است.

همزمان، علی فالح زیدی بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرده است؛ امری که منجر به اعلام خلع سلاح سه گروه‌ مسلح شده، هرچند برخی گروه‌های دیگر از این اقدام سر باز زده‌اند. شایان ذکر است که خلع سلاح گروه‌های مسلح و عدم مشارکت آن‌ها در حکومت، از شروط اصلی آمریکا برای تعامل با دولت جدید عراق بوده است.

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