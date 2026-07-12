نشست ائتلاف اداره‌ی دولت عراق در آستانه‌ی سفر نخست‌وزیر به آمریکا برگزار شد

3 ساعت پیش

در نشست عالی ائتلاف اداره‌ی دولت در بغداد، بر ضرورت دور نگه داشتن عراق از تنش‌های نظامی منطقه، حمایت از حاکمیت قانون و مبارزه با فساد تأکید شد.

دفتر نخست‌وزیر عراق فدرال شامگاه یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)، اعلام کرد که علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق در کاخ حکومتی میزبان رهبران ائتلاف اداره‌ی دولت بوده است. در این نشست نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، هیبت حلبوسی رئیس پارلمان، فایق زیدان رئیس شورای عالی قضایی و شماری دیگر از رهبران سیاسی حضور داشتند.

محور اصلی این نشست، بررسی مقدمات و اهداف سفر آتی نخست‌وزیر عراق به ایالات متحده‌ی آمریکا بود. حاضران تأکید کردند که نتایج این سفر باید در راستای منافع عالی عراق و تقویت جایگاه بین‌المللی این کشور جهت‌دهی شود.

در سطح داخلی، ائتلاف اداره‌ی دولت حمایت قاطع خود را از کارزارهای دولت و دستگاه قضایی علیه فساد اعلام کرد. رهبران حاضر در نشست تأکید کردند که این اقدامات باید صرفاً در چارچوب قانون و به دور از هرگونه گزینش سیاسی انجام شود. همچنین بر ضرورت کنترل سلاح در دست دولت و تقویت اقتدار نهادهای دستوری تأکید شد.

در بخش دیگری از این نشست، رهبران ائتلاف مراتب تسلیت عمیق خود را به شیخ تمیم بن‌حمد، امیر قطر و مردم این کشور به مناسبت درگذشت شیخ حمد بن‌خلیفه آل‌ثانی ابراز کردند. در خصوص مسائل منطقه‌ای نیز، ائتلاف خواستار حاکمیت زبان دیالوگ و تفاهم در همه‌ی سطوح شد و بر رد جنگ و تنش‌های نظامی تأکید کرد. حاضران یادآور شدند که عراق آماده است به عنوان مرکزی آرام برای تلاقی منافع مشترک و ثبات ملت‌های منطقه نقش‌آفرینی کند.