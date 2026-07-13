1 ساعت پیش

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد ۱۲۸ پناهجو در یک قایق واحد خود را به سواحل این کشور رسانده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده‌ی افزایش فعالیت‌های خطرناک باندهای قاچاق انسان است.

وزارت کشور بریتانیا گزارش داد که تنها در روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵)، ۲۲۵ پناهجوی غیرقانونی از طریق کانال مانش وارد خاک این کشور شده‌اند. بر اساس این گزارش، ۱۲۸ نفر از این افراد تنها در یک قایق حضور داشتند که این تعداد، یک رکورد بی‌سابقه در زمینه‌ی جابه‌جایی پناهجویان با یک شناور محسوب می‌شود.

مقام‌های وزارت کشور بریتانیا با ابراز نگرانی از این حادثه تاکید کردند که انتقال ۱۲۸ نفر با یک قایق، نشانه‌ی خطرناکی از اقدامات بی‌محابای گروه‌های قاچاقچی است. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که باندهای قاچاق انسان تنها برای دست‌یابی به سود مالی، زندگی پناهجویان را با عبور دادن از مسیرهای پرخطر دریایی به بازی می‌گیرند.

پیش از این، بالاترین آمار ثبت شده برای انتقال پناهجویان توسط یک قایق، ۱۲۵ نفر بود که در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) گزارش شده بود. در مجموعِ ترددهای روز جمعه، ۲۲۵ پناهجو در قالب سه قایق مختلف خود را به بریتانیا رساندند.

در بخش دیگری از گزارش وزارت کشور بریتانیا به آمارهای کلی سال جاری اشاره شده است. طبق این داده‌ها، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۱۱۸۸۸ پناهجوی غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.

دولت بریتانیا در راستای سیاست‌های بازدارنده، در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) یک توافق‌نامه‌ی راهبردی و سه‌ساله با فرانسه به امضا رساند. هدف از این توافق، افزایش حضور نیروهای پلیس در سواحل فرانسه برای جلوگیری از حرکت قایق‌های کوچک و انهدام شبکه‌های قاچاق انسان است. لندن همواره بر توقف کامل حرکت این قایق‌ها و مقابله با گروه‌های سازمان‌یافته‌ی قاچاق تاکید کرده است.