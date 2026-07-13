عربستان بە فرودگاه صنعا حمله کرد

تنش میان دولت یمن و حوثی‌ها بر سر پروازهای ایران در حال افزایش است

1 ساعت پیش

وزارت دفاع یمن اعلام کرد برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی، باند فرودگاه صنعا را هدف قرار داده است؛ در مقابل، حوثی‌ها عربستان سعودی را مسئول این حمله دانسته و تهدید به پاسخگویی کردند.

وزارت دفاع یمن، روز سه‌شنبه، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور باند فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار داده‌اند. این اقدام لحظاتی پس از درخواست رسمی دولت برای تخلیه‌ی فرودگاه و هشدار به شهروندان جهت دوری از این مکان صورت گرفت.

طاهر عقیلی، وزیر دفاع یمن پیش از انجام این حمله تصریح کرد که دوران خویشتن‌داری دولت در برابر نقض حریم هوایی یمن توسط هواپیماهای ایرانی به پایان رسیده است. وی تأکید کرد که دولت با تمامی ابزارهای راهبردی و در دسترس، با هواپیماهای متخاصم ایران که حاکمیت ملی یمن را نادیده می‌گیرند، مقابله خواهد کرد.

در همین راستا، رشاد علیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن اظهار داشت که شبه‌نظامیان حوثی بر پذیرش پروازهای جدید ایرانی خارج از چارچوب‌های قانونی و حاکمیتی مربوط به سازماندهی هوانوردی غیرنظامی اصرار ورزیده‌اند. وی مسئولیت کامل این تنش و پیامدهای ناشی از آن را متوجه حوثی‌ها دانست و خواستار عبور از مرحله‌ی محکومیت و ورود به فاز اجرایی برای بازدارندگی و پیاده‌سازی قطعنامه‌های ۲۱۴۰ و ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

از سوی دیگر، یحیی سریع، سخنگوی گروه انصارالله (حوثی‌ها)، عربستان سعودی را به بمباران فرودگاه صنعا متهم کرد. این مقام حوثی در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس" نوشت: "در تجاوزی آشکار و ظالمانه، دشمن جنایتکار سعودی با چندین حمله‌ی هوایی فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار داد و با این اقدام، به دوره‌ی کاهش تنش پایان داد؛ لذا باید تاوان این عمل خود را بپردازد." وی همچنین تأکید کرد که این تجاوز بدون پاسخ و مجازات باقی نخواهد ماند.

این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر در ماه ژوئیه، ترکی مالیکی، سخنگوی رسمی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی، هشدار داده بود که این ائتلاف با قدرتی بی‌سابقه به هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن امنیت عربستان سعودی، شهروندان و منابع آن یا هرگونه اقدام برای نقض حاکمیت یمن پاسخ خواهد داد.

تهدیدهای اخیر ائتلاف و اقدام نظامی دولت یمن، یک روز پس از آن صورت گرفت که یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا به زمین نشست و سپس هیئتی از حوثی‌ها را برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، به تهران منتقل کرد.