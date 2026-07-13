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اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۱۳ جولای، اعلام کرد که ایالات متحده در قبال حفاظت از تنگه هرمز از کشورهای ذی‌نفع هزینه دریافت خواهد کرد. او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که گفت آمریکا مسئولیت حفاظت از این آبراه راهبردی را بر عهده خواهد گرفت.

ترامپ در گفت‌وگو با برنامه «فاکس اند فرندز» اظهار داشت: «ما نگهبان تنگه خواهیم بود.» او افزود که آمریکا تاکنون بدون دریافت هزینه از این مسیر دریایی محافظت کرده، اما از این پس کشورهای ثروتمند هزینه این حفاظت را پرداخت خواهند کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «برای حفاظت از آن پول دریافت خواهیم کرد؛ پول زیادی. ما فقط می‌خواهیم در قبال انجام این کارها و به خطر انداختن جان نیروهایمان، جبران شویم.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، درگیری‌ها در منطقه وارد مرحله‌ای کم‌سابقه از زمان آتش‌بس ماه آوریل شده و تردیدها درباره امکان دستیابی به یک راه‌حل پایدار برای پایان جنگ افزایش یافته است. ادامه تنش‌ها موجب توقف کشتیرانی از طریق تنگه هرمز شده است.

در روزهای اخیر، بخش عمده تنش‌ها بر سر این گذرگاه حیاتی انتقال انرژی متمرکز بوده؛ مسیری که کنترل آن یکی از محورهای اختلاف میان واشینگتن و تهران به شمار می‌رود.

ترامپ همچنین از روند مذاکرات با ایران انتقاد کرد و مدعی شد مذاکره‌کنندگان ایرانی پس از ساعت‌ها گفت‌وگو، خواستار تغییر در توافق‌های حاصل‌شده شده‌اند.

او گفت: «ما تنگه هرمز را تصرف می‌کنیم. آنها هیچ چیزی ندارند.» ترامپ افزود: «دیروز یک جلسه ۱۱ ساعته برگزار شد و همه چیز مورد توافق قرار گرفت، اما پس از پایان جلسه دوباره تماس گرفتند و گفتند که باید چند تغییر ایجاد شود.» وی جزئیاتی درباره این تغییرات ارائه نکرد.

در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه اعلام کرد که تهران با میانجیگری قطر، پاکستان و عمان در حال رایزنی برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها است.

از سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرده است که تنگه هرمز «بسته» است؛ در مقابل، ایالات متحده تأکید دارد که این آبراه همچنان برای عبور و مرور دریایی باز بوده و تحت کنترل ایران نیست.

ای‌اف‌پی/ب.ن