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جمال کوچر، عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق، با هشدار نسبت به وضعیت وخیم مالی و اقتصادی این کشور اعلام کرد که عراق هم‌اکنون با سه بحران کلیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند: کمبود نقدینگی، افت شدید درآمدها و نبود جایگزین مناسب برای جبران کسری بودجه. وی، همچنین تاکید کرد که حجم بدهی‌های داخلی عراق به سطح بسیار خطرناکی رسیده است.

دکتر "جمال کوچر" روز دوشنبه (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶) در گفتگو با شبکه "کوردستان۲۴" اظهار داشت: عراق از نظر منابع و درآمدها یکی از کشورهای ثروتمند جهان به‌شمار می‌رود، اما از لحاظ مدیریتی بسیار فقیر است و ثروت‌های آن در دستان امینی قرار ندارد. کمتر کشوری در جهان یافت می‌شود که هم‌زمان دارای دسترسی دریایی، گاز، معادن، منابع آبی فراوان و خاک حاصلخیز باشد، اما نظام سهم‌خواهی حزبی، خانه عراق را ویران کرده است.

وی، با اشاره به اینکه هیچ سمتی در عراق بر اساس شایسته‌سالاری واگذار نمی‌شود و احزاب تنها نزدیکان خود را منصوب می‌کنند، افزود: آنچه امروز در عراق جریان دارد، غارت، دزدی و سوءمدیریت است. ثروت و دارایی‌های این کشور به خارج از مرزها غارت می‌شود و بروز چنین پدیده‌ای در کشوری که وابستگی و وفاداری‌اش به خارج باشد، عجیب نیست.

عضو کمیسیون دارایی پارلمان در خصوص اقدامات نخست‌وزیر جدید گفت: هنوز برای قضاوت درباره اینکه آیا علی زیدی می‌تواند اصلاحات انجام دهد یا خیر، زود است. با این حال، تا ۱۵ سپتامبر پرونده‌های سنگین و حساسی گشوده خواهد شد؛ به‌ویژه مسئله انحصار سلاح در دست دولت و ورود شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی. آن زمان مشخص می‌شود که آیا گروه‌های مسلح این شرایط را می‌پذیرند یا خیر.

کوچر، درباره درآمدهای فعلی دولت فاش کرد: طبق گفته وزیر دارایی، درآمد فعلی عراق بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار است. از تاریخ ۸ فوریه، عراق حتی موفق به فروش یک بشکه گاز نشده و درآمدهای نفتی کشور نیز تنها محدود به صادرات از طریق اقلیم کوردستان و حجم اندکی است که با تانکر از طریق سوریه صادر می‌شود؛ مجموع این صادرات حتی به یک میلیون بشکه در روز هم نمی‌رسد.

این نماینده پارلمان با انتقاد از موضع بغداد در قبال تنش‌های منطقه‌ای تصریح کرد: اگر گروه‌های مسلح از خاک عراق به اسرائیل حمله می‌کنند تا در کنار ایران بایستند، چرا ایران در این شرایط وخیم اقتصادی در کنار عراق نمی‌ایستد؟ اگر اجازه عبور به نفت عراق از تنگه هرمز داده نشود، عراق به خاطر چه کسی وارد این جنگ شده و خود را به مخاطره می‌اندازد؟"

دکتر "جمال کوچر" در پایان سخنان خود به حجم کلان بدهی‌های عراق پرداخت و گفت: دولت برای تامین حقوق کارمندان به بدهی‌های داخلی متوسل شده است، چرا که بر اساس قانون، بدون موافقت پارلمان نمی‌تواند وام خارجی دریافت کند.

وی، فاش کرد که حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ۶۶ تریلیون دینار، بدهی به سایر بانک‌ها نزدیک به ۱۰۶ تریلیون دینار و بدهی به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران نیز ۳۳ تریلیون دینار است. کوچر، تاکید کرد در صورتی که تنگه هرمز بازگشایی نشود، عراق برای عبور از این بحران، نیازمند اتخاذ تصمیماتی بسیار سخت و حساس خواهد بود.