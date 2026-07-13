2 ساعت پیش

برای نسل‌های متمادی، ساکنان مناطق کوهستانی شهرستان "آمیدی"، فوریت‌های پزشکی را نه با "دقیقه"، بلکه با "کیلومتر" می‌سنجیدند. یک بیماری سخت، زایمان با شرایط حاد یا جراحتی شدید، اغلب به معنای مسابقه‌ای نفس‌گیر در جاده‌های پرپیچ‌‌وخم به سمت دهوک بود؛ جاده‌هایی که تأخیرهای ناشی از مسافت، وضعیت جوی و ناهمواری مسیر، سرنوشت بیمار را پیش از رسیدن به تخت بیمارستان تعیین می‌کرد. امروز اما، ساکنان منطقه می‌گویند آن واقعیت تلخ به طور کامل تغییر کرده است.

افتتاح بیمارستان عمومی ۱۰۰ تختخوابی "شورش-هتیت" در ناحیه "دیرلوک"، خدمات جامع درمانی را به یکی از دورافتاده‌ترین مناطق اقلیم کوردستان آورده است. این پروژه بزرگ، وابستگی به مراکز درمانی دوردست را به شدت کاهش داده و دسترسی هزاران خانواده را به مراقبت‌های ویژه و تخصصی در نزدیکی محل سکونتشان فراهم کرده است.

برای بومیان منطقه، این بیمارستان فراتر از یک سازه اداری جدید، به نمادی از امنیت و آرامش خاطر تبدیل شده است؛ مرکزی که خدماتی را ارائه می‌دهد که پیش از این تنها پس از سفرهای طولانی و فرساینده در دسترس بود.

"دیندار سلمان"، یکی از ساکنان منطقه، در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که این بیمارستان سبک زندگی جامعه محلی، از منطقه "سیریه" تا روستاهای اطراف را به طور بنیادین تغییر داده است. او، با یادآوری سال‌هایی که بیماران حتی در بدترین شرایط جوی و بارش برف مجبور به سفر به دهوک بودند، گفت: در گذشته به دلیل انسداد جاده‌ها بر اثر برف، برخی از بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دادند؛ به همین دلیل تأسیس این بیمارستان همواره به عنوان یک نیاز حیاتی برای منطقه به شمار می‌رفت.

این تجربه‌ها به خوبی نشان می‌دهند که نزدیک‌سازی خدمات درمانی مدرن به جوامع روستایی تا چه حد اثرگذار است. این بیمارستان با کوتاه‌کردن زمان انتقال بیمار در شرایط اورژانسی، تضمین می‌کند که شهروندان در سریع‌ترین زمان ممکن تحت درمان قرار گیرند و هم‌زمان، بار مالی و جسمی سنگینی را از دوش خانواده‌ها برمی‌دارد.

ارائه خدمات شبانه‌روزی و تجهیزات پیشرفته

این مجتمع درمانی اکنون به صورت ۲۴ ساعته فعال است و در تمامی بخش‌ها به ارائه خدمات مداوم می‌پردازد. قابلیت‌های تشخیصی این بیمارستان نیز وابستگی شهروندان به آزمایشگاه‌های خصوصیِ خارج از شهرستان را به حداقل رسانده است.

"ابراهیم محمد شریف"، رئیس بخش آزمایشگاه بیمارستان، در این باره می‌گوید: این مرکز روزانه بین ۶۰ تا ۷۰ بیمار را پذیرش کرده و بیش از ۱۵۰ آزمایش تشخیصی را با استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات پزشکی انجام می‌دهد. فعالیت شبانه‌روزی آزمایشگاه، بخشی از شبکه گسترده خدماتی است که با هدف بومی‌سازی فرآیند تشخیص و درمان طراحی شده است.

این بیمارستان علاوه بر بخش آزمایشگاه، مجهز به بخش‌های اورژانس، مراقبت‌های اولیه، مراقبت‌های ویژه، زنان و زایمان، خدمات نوزادان، دیالیز، تصویربرداری پزشکی، درمان‌های تخصصی و اتاق‌های جراحی است. این تنوع خدمات به بیماران اجازه می‌دهد به جای سفر به شهرهای دیگر برای مراحل مختلف درمان، تمامی خدمات مورد نیاز را زیر یک سقف دریافت کنند.

پروژه‌ای با استانداردهای بین‌المللی

بیمارستان "شورش-هتیت" در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ توسط مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به طور رسمی افتتاح شد. این سازه چهار طبقه با هزینه‌ای بالغ بر ۴۳ میلیون دلار و در زمینی به مساحت تقریبی ۴۳ هزار متر مربع، مطابق با استانداردهای بین‌المللی بهداشت و درمان احداث شده است. به گفته مقامات رسمی، این بیمارستان برای خدمت‌رسانی به بیش از ۲۵۰ هزار تن از ساکنان دیرلوک، شهرستان آمیدی و مناطق حومه طراحی و بهره‌برداری شده است.

افتتاح این پروژه نشان‌دهنده رویکرد کلان‌تر به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی است؛ رویکردی که به همان اندازه که بر ظرفیت‌های بالینی تمرکز دارد، بر دسترسی محلی و منطقه‌ای نیز تأکید می‌کند. برای مناطق دورافتاده، سرمایه‌گذاری در بخش بیمارستانی به معنای واکنش سریع‌تر در فوریت‌های پزشکی، بهبود مراقبت‌های پیشگیرانه و تداوم بهتر روند درمان است، بدون آنکه بیماران مجبور به خروج از محل سکونت خود باشند.

روند نوسازی و تاسیس

پروژه "شورش-هتيت" همچنین در چارچوب راهبرد گسترده‌تر دولت اقلیم کوردستان برای نوسازی بخش بهداشت و درمان عمومی در سراسر این منطقه جای می‌گیرد.

بنا بر اعلام اداره رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان، کابینه نهم تاکنون ۶۷ بیمارستان و ۳۱ مرکز پزشکی تخصصی را بازسازی کرده و هم‌زمان ۸ بیمارستان جدید، مراکز توان‌بخشی و مراکز درمان سرطان را تاسیس نموده است. مقامات همچنین تجهیزات پزشکی پیشرفته‌ای را در میان نهادهای بهداشت عمومی توزیع کرده‌اند که بخشی از تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و گسترش دسترسی به خدمات تخصصی به شمار می‌رود.

این روند نوسازی در نقاط دیگر نیز همچنان ادامه دارد.

در اربیل، بیمارستان "رزگاری" به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های آموزشی اقلیم کوردستان، در حال تجربه یک تحول همه‌جانبه است؛ تحولی که شامل به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته پزشکی، ارتقای اتاق‌های عمل، راه‌اندازی سیستم‌های دیجیتال مدیریت بیمارستانی، بهبود کنترل‌های زیست‌محیطی و مدرن‌سازی زیرساخت‌های فنی مهندسی می‌شود.

مسئولان بیمارستان می‌گویند هدف از این پروژه، نه تنها بازسازی مراکز فرسوده، بلکه تقویت کارایی بالینی، ارتقای ایمنی بیماران و بهبود کیفیت کلی خدمات بهداشت و درمان عمومی است.

اگرچه بیمارستان "رزگاری" و بیمارستان عمومی "شورش-هتیت" از نظر ابعاد و اهداف با یکدیگر تفاوت دارند، اما هر دو نشان‌دهنده یک رویکرد سیاست‌گذاری بلندمدت و واحد هستند؛ ادغام سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها با فناوری‌های نوین پزشکی، به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات درمانی در سراسر اقلیم کوردستان.

پروژەای فراتر از ارقام و آمار

با این حال، برای ساکنان منطقه "آمیدی"، اهمیت بیمارستان "شورش-هتیت" بیش از آنکه با ارقام و آمارهای ساخت‌وساز سنجیده شود، در زندگی و تجارب روزمره آن‌ها ملموس است.

در حالی که پیش از این، دریافت مراقبت‌های اورژانسی مستلزم پیمودن مسیری دشوار و ناهموار تا دهوک بود، اکنون خدمات جامع پزشکی در نزدیکی محل سکونت شهروندان در دسترس قرار گرفته است. این تحول بزرگ، علاوه بر کاهش فشار روانی و مالی بر خانواده‌ها و فراهم کردن امکانات بهتر برای کادر درمان، تاب‌آوری جامعه‌ای را که سال‌ها با چالش‌های جدی در دسترسی به‌موقع به درمان مواجه بود، تقویت کرده است.

هم‌زمان با تداوم سرمایه‌گذاری‌های اقلیم کوردستان در احداث بیمارستان‌های جدید، تجهیز مراکز درمانی به دستگاه‌های پیشرفته و توسعه سیستم‌های دیجیتال سلامت، پروژه‌هایی مانند "شورش-هتیت" به‌خوبی نشان می‌دهند که چگونه توسعه زیرساخت‌های بهداشت عمومی می‌تواند زندگی روزمره مردم را متحول کند؛ اقداماتی که دسترسی به مراقبت‌های پزشکی باکیفیت را تسهیل کرده و پایبندی اقلیم به چشم‌انداز کلان خود، یعنی فراهم‌سازی خدمات درمانی مدرن و عادلانه برای همگان را به تصویر می‌کشد.