حضور رئیس اقلیم کوردستان در مراسم ترحیم امیر سابق قطر

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بعدازظهر امروز دوشنبه (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، دوشادوش شماری از رهبران و مقامات بلندپایه کشورهای منطقه و جهان، در مراسم ترحیم "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر سابق دولت قطر در دوحه حضور یافت و از سوی "شیخ تمیم بن حمد آل ثانی" امیر کنونی قطر مورد استقبال قرار گرفت.

نچیروان بارزانی به نام خود و مردم اقلیم کوردستان، مراتب تسلیت عمیق و همدردی خالصانه خود را به امیر قطر، خاندان حاکم و ملت این کشور ابراز داشت و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

از سوی دیگر، امیر قطر نیز از حضور و مشارکت رئیس اقلیم کوردستان در این مراسم قدردانی کرد و ابراز همدردی اقلیم کوردستان با دولت و ملت قطر را ارزشمند دانست.