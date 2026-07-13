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حضور رئیس اقلیم کوردستان در مراسم ترحیم امیر سابق قطر

کوردستان قطر نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان

بعدازظهر امروز دوشنبه (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، دوشادوش شماری از رهبران و مقامات بلندپایه کشورهای منطقه و جهان، در مراسم ترحیم "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر سابق دولت قطر در دوحه حضور یافت و از سوی "شیخ تمیم بن حمد آل ثانی" امیر کنونی قطر مورد استقبال قرار گرفت.

نچیروان بارزانی به نام خود و مردم اقلیم کوردستان، مراتب تسلیت عمیق و همدردی خالصانه خود را به امیر قطر، خاندان حاکم و ملت این کشور ابراز داشت و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

از سوی دیگر، امیر قطر نیز از حضور و مشارکت رئیس اقلیم کوردستان در این مراسم قدردانی کرد و ابراز همدردی اقلیم کوردستان با دولت و ملت قطر را ارزشمند دانست.

 
 
کاوە جم ,