سومین شب حملات گستردهی آمریکا به مواضع ایران
درگیریهای نظامی در ایران و کشورهای حومه به شدت در حال تشدید است
فرماندهی مرکزی آمریکا از انهدام بخش بزرگی از توان هجومی ایران خبر داد؛ همزمان با حملات موشکی تهران به نفتکشها و پایگاههای منطقه، تنشها در خلیج فارس به اوج رسید.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای سومین شب پیاپی مجموعهای از حملات سنگین را علیه اهداف نظامی در خاک ایران انجام داده است. این عملیات که از ساعت ۲۳:۴۵ دوشنبه به وقت کوردستان آغاز شده، به عنوان بخشی از تلاشهای واشینگتن برای فلج کردن توانمندیهای نظامی تهران و تأمین امنیت دریانوردی در تنگهی راهبردی هرمز توصیف شده است.
تخریب زیرساختهای نظامی و ادعای نابودی توان موشکی
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نیروهای این کشور تاکنون ۹۸٪ از توان موشکی، دریایی و تهاجمی ایران را از بین بردهاند. او تأکید کرد که اگر این حملات صورت نمیگرفت، تهران به سلاح هستهای دست مییافت. رئیسجمهور آمریکا همچنین از موج جدید و بیسابقهی حملات در شبهای آتی خبر داد و مدعی شد که این جنگ بیش از چهار ماه به طول نخواهد انجامید و تاران ناچار به بازگشت به میز مذاکره خواهد شد.
همزمان، گزارشهای میدانی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در شهرهای ساحلی و جزایر جنوب ایران حکایت دارد. بر اساس گزارش رسانههای داخلی، مناطقی همچون بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندر کنگان، سیریک، جزیرهی کیش، جم، جاسک و کنارک هدف قرار گرفتهاند. گفته میشود پایگاه نظامی چمران در شهر جم نیز با چندین فروند موشک هدف حملهی مستقیم قرار گرفته است.
حملات تلافیجویانه ایران به نفتکشها و کشورهای منطقه
در واکنش به حملات آمریکا، تنشها به آبهای بینالمللی و کشورهای همسایه نیز کشیده شده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که دو نفتکش با نامهای "مومباسا" و "باهیه" در نزدیکی سواحل عمان و مسیر جنوبی تنگهی راهبردی هرمز هدف موشکهای کروز ایران قرار گرفتهاند. در این حمله یک دریانورد هندی کشته و هشت تن دیگر از اتباع هند و اوکراین مجروح شدند. وزارت دفاع امارات با محکوم کردن این اقدام، بر حق قانونی خود برای پاسخ نظامی تأکید کرده است.
از سوی دیگر، سپاه پاسداران با صدور بیانیهای مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در بحرین را بر عهده گرفت. این حملات شامل مراکز پشتیبانی لجستیک، ایستگاههای ارتباطات ماهوارهای و محل استقرار نیروهای آمریکایی در بحرین بوده است. در همین حال، تلویزیون دولتی ایران مدعی شد که پهپادهای انتحاری این کشور پایگاههای نظامی آمریکا در کویت را نیز هدف قرار دادهاند.
رهگیری موشکها در آسمان اردن و وضعیت تنگهی هرمز
در جبههای دیگر، ارتش اردن از رهگیری و انهدام چهار فروند موشک ایرانی در حریم هوایی این کشور خبر داد. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که این موشکها پیش از اصابت به هدف سرنگون شده و هیچ خسارت جانی یا مادی برجای نگذاشتهاند. دولت اردن همچنین هرگونه ادعای وجود پایگاه نظامی خارجی در خاک خود را رد و بر حفاظت از حاکمیت ملی این کشور تأکید کرد.
در شرایطی که دونالد ترامپ از برقراری محاصرهی کامل دریایی علیه ایران و کنترل مطلق بر تنگهی راهبردی هرمز سخن میگوید، وی در عین حال اشاره کرد که هنوز احتمال دستیابی به یک توافق جدید با ایران وجود دارد. با این حال، او هشدار داد که در صورت تداوم تنشها، تأسیسات هستهای جدید ایران در حملات آتی نابود خواهند شد. این تحولات در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵) منطقه را در وضعیت هشدار حداکثری قرار داده است.