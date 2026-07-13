بهرهبرداری از بزرگراه راهبردی سپیلک – خلیفان با اعتبار ۹۰ میلیارد دینار
پروژهی جادهی دو باندهی سپیلک – خلیفان به عنوان یکی از طرحهای زیربنایی مدیریت مستقل سوران، با هدف تسهیل تردد بازرگانی و گردشگری میان اربیل، دهوک و مرزهای ایران به پایان رسید.
بزرگراه دو باندهی سپیلک – خلیفان که از آن به عنوان یکی از مسیرهای اصلی و راهبردی مدیریت مستقل سوران یاد میشود، از دو بخش مجزا تشکیل شده است. بخش نخست و کلیدی این پروژه که به "جادهی هامیلتون" شهرت دارد، با بودجهای بالغ بر ۷۸ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دینار احداث شده است. عملیات اجرایی این بخش در اواخر سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) آغاز شد و توسط "کاوین گروپ" پیش از موعد مقرر به اتمام رسید.
این بزرگراه اتصال میان ایران از طریق مرز حاجعمران- تمرچین، اربیل و از طریق جادهی دهوک به ترکیە و سوریە را تسهیل میکند
مشخصات فنی و مهندسی پروژه
این پروژهی راهسازی شامل ۱۰ کیلومتر مسیر اصلی و ۸ کیلومتر جادهی فرعی و خدماتی است. عرض این بزرگراه ۲۳ متر بوده و در هر طرف دارای دو باند تردد به همراه جادههای دسترسی است. از بخشهای مهم این سازه میتوان به زیرگذر "سپیلک – بارزان"، ورودی خلیفان و روگذر "درهی آلانه" اشاره کرد که نقش حیاتی در اتصال مدیریت مستقل سوران به منطقهی راپرین ایفا میکنند، جادهای کە از طریق منطقهی راپرین به گذارگاه مرزی "کیله" و همچنین کنار سد دوکان به شهر سلیمانیه میرسد.
توسعهی شهری و اتصال منطقهای
بخش دوم این طرح شامل دو باندهسازی مسیر داخل بخش خلیفان است که با هزینهی ۱۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون دینار در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) کلید خورد و این فاز نیز زودتر از زمان تعیین شده وارد چرخهی خدماتی شد. این مقطع به طول ۱.۵ کیلومتر و عرض ۲۵ متر، شامل یک زیرگذر، دو پل عابر پیاده و ۱۱۰۰ متر جادهی فرعی است.
مجموع هزینههای انجام شده برای بزرگراه سپیلک – خلیفان بالغ بر ۹۰ میلیارد و ۵۷۸ میلیون دینار برآورد شده است. این مسیر علاوه بر تسهیل تردد ساکنان بومی و رونق بخش گردشگری داخلی و خارجی، پیوند جادهای میان دهوک و اربیل (پایتخت اقلیم کوردستان) با مدیریت مستقل سوران را تقویت کرده و سهولت بسیاری در جابهجاییهای بازرگانی میان اقلیم کوردستان و ایران ایجاد کرده است.