تلاش عراق برای تغییر ماهیت روابط با آمریکا از امنیتی به اقتصادی

3 ساعت پیش

سخنگوی دولت عراق اعلام کرد بغداد درصدد است با تغییر رویکرد روابط خود با واشنگتن از حوزه‌ی امنیتی به اقتصادی، از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، خسارات ناشی از جنگ را جبران کند.

حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق در گفتگو با خبرنگار کوردستان۲۴ در واشنگتن اظهار داشت که سفر هیئت عراقی به ایالات متحده در چارچوب تلاش‌های بغداد برای تبدیل شدن به یک شریک فعال در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد. وی تأکید کرد که پیوندهای اقتصادی، زیربنای روابط پایدار با کشورهای تأثیرگذار جهان و در رأس آن‌ها ایالات متحده است.

عبودی تصریح کرد که محدود ماندن روابط در حوزه‌ی امنیتی به معنای توقف در سطح "مدیریت بحران" است؛ لذا در مرحله‌ی کنونی، اولویت‌های اقتصادی باید چارچوب و شکل روابط دو کشور را تعیین کنند.

سخنگوی دولت عراق در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که عراق برای جبران خسارات ناشی از نبردهای اخیر، به تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز مبرم دارد. وی هشدار داد که اتکای صرف به یک منبع درآمدی، عراق را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر کرده است و جذب سرمایه می‌تواند این روند را تغییر دهد.

در راستای تقویت جایگاه منطقه‌ای عراق، روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق در صدر یک هیئت بلندپایه و به دعوت رسمی دولت آمریکا، برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور و دیگر مقامات ارشد واشنگتن وارد ایالات متحده شد.

قرار است در این سفر چندین تفاهم‌نامه‌ی همکاری در بخش‌های نفت و گاز با هدف جذب شرکت‌های آمریکایی و یافتن مسیرهای جدید صادراتی امضا شود. این اقدام گامی کلیدی برای کاهش وابستگی کامل به درآمدهای نفتی و محافظت از اقتصاد عراق در برابر پیامدهای تنش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود. این نخستین سفر رسمی زیدی به آمریکا از زمان تصدی پست نخست‌وزیری عراق است.