آمادگی اقلیم کوردستان برای استقبال از زائران اربعین
استقرار ۳۷۰۰ دستگاه اتوبوس در گذرگاهها
فرآیند میزبانی از زائران اربعین از فردا در مرزهای اقلیم کوردستان آغاز میشود و چهار ایستگاه اصلی و فرعی برای ارائه خدمات اسکان و جابهجایی زوار تجهیز شده است.
فرآیند استقبال از زائران اربعین حسینی از فردا چهارشنبه، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵) در گذرگاههای مرزی اقلیم کوردستان آغاز میشود. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، زائران پس از ورود به اقلیم، به سوی کربلا عزیمت خواهند کرد. امسال نیز همانند سالهای گذشته، تردد زوار از طریق مرزهای اقلیم کوردستان و به طور مشخص از دو گذرگاه "حاجی عمران" و "باشماق" انجام میگیرد.
کمیتهی عالی استقبال در مرز بینالمللی حاجی عمران اعلام کرد که تمامی تمهیدات لازم نهایی شده و نخستین کاروان زائران فردا وارد این مرز خواهد شد. برای این منظور، چهار ایستگاه شامل دو ایستگاه اصلی و دو ایستگاه فرعی در مناطق حاجی عمران، کانی ماران، نمایشگاه بینالمللی اربیل و شیراوه آمادهسازی شده است. همچنین ۳۷۰۰ دستگاه اتوبوس و مینیبوس جهت انتقال زائران از مرز به محلهای اقامت پیشبینی شده است.
مؤسسهی خیریهی بارزانی مسئولیت تأمین غذا و نوشیدنی زائران را بر عهده دارد. همزمان، تیمهای آسایش، پلیس، بهداشت و دفاع مدنی در ایستگاههای تعیینشده مستقر شده و به زوار خدماترسانی میکنند. کمیته استقبال در حاجی عمران همچنین ۵۷ دستگاه رایانه را جهت تسریع در انجام امور اداری و ورود زائران اختصاص داده است. طبق برنامه، تردد زائران از مرز باشماق نیز از تاریخ ۱۷ و ۱۸ همین ماه آغاز خواهد شد.
سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار زائر از طریق مرزهای اقلیم کوردستان راهی کربلا شدند که تمامی تسهیلات لازم برای آنها فراهم شده بود. مراسم اربعین که از مهمترین مناسبتهای مذهبی شیعیان است، امسال در روزهای ۴ و ۵ اوت برگزار میشود و هزاران نفر برای شرکت در این مراسم راهی عراق میشوند.