سفارت و کنسولگری ایالات متحده در امارات متحده عربی با اعلام وضعیت "فرمان خروج" برای کارمندان غیرضروری، تمامی نوبت‌های کنسولی و خدمات صدور ویزا را تا اطلاع ثانوی لغو کردند.

2 ساعت پیش

سفارت ایالات متحده آمریکا در ابوظبی و کنسولگری عمومی این کشور در دبی اعلام کردند که تمامی نوبت‌های ملاقات کنسولی از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۵) به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم در پی افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه‌ی خلیج اتخاذ شده است.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی سفارت آمریکا در ابوظبی، این اقدامات شامل لغو تمامی نوبت‌های ملاقات برای شهروندان آمریکایی و متقاضیان ویزا است. در این اطلاعیه از مراجعان خواسته شده است در بازه‌ی زمانی اعلام شده به ساختمان سفارت یا کنسولگری مراجعه نکنند؛ کارکنان بخش کنسولی در آینده برای تعیین وقت جدید با متقاضیان تماس خواهند گرفت.

سفارت آمریکا تأکید کرده است که نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور در امارات در وضعیت "فرمان خروج" باقی می‌مانند. این اصطلاح بدین معناست که کارمندان دولتی غیرضروری و خانواده‌های آنان به خارج از امارات منتقل شده‌اند. در نتیجه‌ی این وضعیت، در حال حاضر تنها خدمات کنسولی بسیار محدود و اضطراری برای شهروندان آمریکایی در دسترس است.

همچنین در این بیانیه تصریح شده است که تمامی خدمات روتین مربوط به ویزای آمریکا در امارات تا زمان نامشخصی متوقف شده و هنوز تاریخی برای ازسرگیری این فعالیت‌ها تعیین نشده است. این اقدام سفارت آمریکا، تازه‌ترین نشانه‌ی پدیدار شدن تنش‌های منطقه‌ای و تأثیر مستقیم آن بر عملیات دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در کشورهای حوزه‌ی خلیج به شمار می‌رود.