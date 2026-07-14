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سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از رایزنی برای ایجاد یک مشارکت راهبردی دوجانبه با آمریکا در مرحله پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی خبر داد.

صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، امروز سه‌شنبه، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵) در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرد که بغداد در حال تدوین پایه‌های یک همکاری نظامی دوجانبه با ایالات متحده برای دوران پس از ائتلاف بین‌المللی است. وی تأکید کرد که عراق به دنبال ایجاد مشارکتی مستحکم در زمینه‌های آموزش، تجهیز، امور اطلاعاتی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح است.

نعمان با اشاره به ثبات امنیتی داخلی در عراق، خاطرنشان کرد که این وضعیت پیامی روشن به شرکت‌های جهانی است که عراق محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است. این اظهارات همزمان با سفر رسمی علی زیدی، نخست‌وزیر عراق به واشنتن مطرح می‌شود که قرار است در ساختمان پنتاگون با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دیدار و گفتگو کند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده جمع‌آوری سلاح اشاره کرد و گفت: "موضوع حصر سلاح در دست دولت، یک تصمیم کاملاً حاکمیتی و عراقی است و هیچ‌گونه هماهنگی خارجی در این زمینه وجود ندارد." وی افزود که این اقدام مورد حمایت مردم، پارلمان و توصیه‌های مرجعیت دینی است و نخست‌وزیر آن را در اولویت برنامه‌های دولت قرار داده تا تصمیم‌گیری‌های امنیتی تنها در کنترل رسمی دولت باشد.

در همین راستا، کمیته‌ای مرکزی به ریاست جانشین فرمانده عملیات مشترک تشکیل شده و انتظار می‌رود در روزهای آینده، گروه‌ها و شبه‌نظامیان دیگر به طور رسمی تحت چتر نهادهای امنیتی دولت قرار گیرند. علی زیدی، نخست‌وزیر عراق روز گذشته در رأس هیئتی بلندپایه وارد واشنتن شد که به گفته سخنگوی دولت، محور اصلی این سفر موضوعات اقتصادی است.