ویکتوریا تیلور: حمایت ترامپ از زیدی مشروط به خلع سلاح گروههای مسلح است
مدیر "ابتکار عراق" در شورای آتلانتیک اعلام کرد که دونالد ترامپ و کاخ سفید از علی زیدی حمایت میکنند، اما این پشتیبانی منوط به توانایی وی در کنترل و خلع سلاح گروههای شبهنظامی است.
ویکتوریا تیلور، مدیر ابتکار عراق در شورای آتلانتیک، در گفتگو با رسانهها مدعی شد که دولت علی زیدی و دولت پیشین (سودانی)، به دلیل آنکه هر دو از سوی "چارچوب هماهنگی" انتخاب شدهاند، با چالشهای مشابهی در برنامههای کاری خود روبرو هستند. وی به زیدی توصیه کرد که از حمایت کاخ سفید به شکلی بهینه استفاده کرده و پیشرفتهای عملی در حوزههای امنیتی نشان دهد.
تیلور در خصوص نقش دونالد ترامپ اظهار داشت که دولت وی پیشتر نیز برای حل اختلافات میان اربیل و بغداد، بهویژه در پرونده صادرات نفت اقلیم کوردستان، مداخله کرده است. با این حال، وی پیشبینی کرد که در دیدار آتی میان ترامپ و زیدی، موضوع نفت محور اصلی نباشد، زیرا مسئله گروههای مسلح در صدر اولویتهای واشنتن قرار خواهد داشت.
این کارشناس ارشد تأکید کرد که سفر آتی نخستوزیر عراق به واشنتن بسیار حائز اهمیت است، اما زیدی باید در برابر حمایتهای آمریکا، جدیت خود را در مقابله با گروههای مسلح خارج از کنترل دولت به اثبات برساند.