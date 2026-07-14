هیمن هورامی: هیچ بهانهای برای توقف فعالیت پارلمان کوردستان باقی نمانده است
عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان با تأکید بر آمادگی این حزب برای فعالسازی فوری پارلمان، از تمامی جریانهای سیاسی خواست با پذیرش مسئولیتهای ملی، گامهای قانونی را برای تشکیل دولت جدید آغاز کنند.
هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز سهشنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵) در بیانیهای اعلام کرد که پس از گذشت ۲۰ ماه از برگزاری انتخابات، هیچ توجیه سیاسی برای تداوم رکود فعالیتهای پارلمانی وجود ندارد و این حزب آماده است تا در کوتاهترین زمان ممکن، پارلمان کوردستان فعالیتهای قانونی و دستوری خود را از سر بگیرد.
هیمن هورامی در جریان استقبال از جانت آلبردا، سفیر هلند در عراق و برتل اسنویر، معاون سرکنسول این کشور در اقلیم کوردستان، ضمن تبیین مواضع شفاف پارت دموکرات کوردستان در قبال تحولات جاری، تصریح کرد: "پس از گذشت ۲۰ ماه از فرآیند انتخابات پارلمان کوردستان و انجام دهها نشست با اتحادیهی میهنی کوردستان و سایر جریانهای سیاسی، و همچنین امضای توافقنامههای سیاسی بر پایهی تحکیم مشارکت و توافق، اکنون هیچ بهانهی سیاسی برای تداوم بنبست کنونی باقی نمانده است."
این عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان با تأکید بر لزوم بازگشایی هرچه سریعتر پارلمان، از تمامی احزاب و جریانهای صاحب کرسی درخواست کرد تا با درک حساسیت شرایط، مسئولیتهای سیاسی، قانونی و ملی خود را بپذیرند. وی اظهار داشت که گفتگوها پیرامون گامهای قانونی و دستوری باید در صحن پارلمان و در فضایی حرفهای دنبال شود.
در بخش دیگری از این دیدار، جزئیات دیدگاههای پارت دموکرات کوردستان پیرامون آخرین معادلات داخلی اقلیم کوردستان برای هیئت میهمان تشریح شد. هورامی همچنین از نقش سازنده و دوستی مستمر سفیر هلند با اقلیم کوردستان قدردانی کرد. وی به سابقهی فعالیت جانت آلبردا در سال ۲۰۱۶ به عنوان کنسول کشورش در اربیل و همچنین عملکرد دو سال اخیر وی در مقام سفیر هلند در عراق اشاره و از تلاشهای وی در راستای توسعهی مناسبات دوجانبه میان اقلیم کوردستان و هلند ستایش کرد.
شایان ذکر است که با وجود سپری شدن نزدیک به ۲۰ ماه از برگزاری انتخابات پارلمان کوردستان و انجام زنجیرهای از گفتگوها و مذاکرات طولانیمدت میان احزاب سیاسی، بهویژه پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی کوردستان، نشستهای پارلمان هنوز به روال عادی بازنگشته است. این تداوم بنبست سیاسی، فرآیند تشکیل کابینهی دهم دولت اقلیم کوردستان را با تأخیر مواجه کرده است.