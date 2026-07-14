نچیروان بارزانی: ارزشهای آزادی و دموکراسیِ روز ملی فرانسه را ارج مینهیم
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان در پیامی به مناسبت روز ملی فرانسه، گرمترین تبریکات خود را تقدیم رئیسجمهور و مردم این کشور کرد. وی، بر جایگاه تاریخی و راهبردی پاریس به عنوان دوستی دلسوز و شریکی قابل اعتماد برای مردم کرد تأکید نمود که در سختترین دورانها همواره از صلح، ثبات و اقلیم کوردستان پشتیبانی کرده است.
امروز سهشنبه، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با بزرگداشت روز ملی فرانسه نوشت: در روز ملی فرانسه، همگام با مردم این کشور، ارزشهای آزادی، برابری، برادری و دموکراسی را که در این روز تاریخی تجلی یافتهاند، ارج مینهیم.
نچیروان بارزانی در ادامه افزود: گرمترین تبریکات خود را به امانوئل مکرون، رئیسجمهور و مردم فرانسه تقدیم میکنم. فرانسه همواره دوستی دلسوز و شریکی قابل اعتماد برای اقلیم کوردستان بوده است. ما عمیقترین قدردانی خود را از فرانسه ابراز میداریم که در سختترین شرایط، همواره حامی ما و متعهد به تحکیم صلح، ثبات و ارزشهای مشترکمان بوده است.
رئیس اقلیم کوردستان در پایان ابراز امیدواری کرد که دوستی دیرینه و پایدار میان فرانسه و اقلیم کوردستان، همواره در مسیر توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر گام بردارد.