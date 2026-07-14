پیت هگزت: حاکمیت ملی عراق باید اثبات شود
وزیر دفاع ایالات متحده، از دولت عراق خواست تا با خلع سلاح گروههای شبهنظامی وابسته به ایران، حاکمیت ملی خود را اثبات کند. وی، همچنین دولت عراق را مسئول صدها حمله انجامشده علیه نیروهای آمریکایی دانست.
پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، پس از دیدار با علی زیدی، نخستوزیر عراق در مقر پنتاگون در واشنگتن، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: گروههای شبهنظامی عراقی وابسته به ایران، مسئول انجام بیش از ۶۰۰ حمله علیه آمریکاییها هستند.
وزیر دفاع آمریکا در خصوص مسائل امنیتی تأکید کرد که نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه، رهبری تلاشها برای نابودی گروه تروریستی داعش را بر عهده دارند.
این اظهارات در آستانه خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا از عراق مطرح میشود که قرار است در سپتامبر آینده اجرایی شود.
روز سهشنبه، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، علی زیدی، نخستوزیر عراق در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دیدار کرد. زیدی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: این نخستین سفر من به آمریکا است و یک سفر معمولی نیست، بلکه هدف آن اعلام یک مشارکت استراتژیک اقتصادی است. ما با پرزیدنت ترامپ توافق کردیم که نیروهای آمریکایی در تاریخ ۳۰ سپتامبر از عراق خارج شوند.
نخستوزیر عراق در ادامه خاطرنشان کرد که کشورش خواهان یک رابطه عمیق اقتصادی است و درهای عراق به روی شرکتهای آمریکایی باز است. وی افزود: من درود کهنترین تمدن جهان را به بزرگترین مرکز اقتصادی دنیا میرسانم؛ ما میخواهیم روابط خود را از چارچوب امنیتی به یک رابطه اقتصادی قدرتمند تغییر دهیم.
علی زیدی، در پاسخ به پرسش خبرنگار کوردستان۲۴ در خصوص جایگاه اقلیم کوردستان گفت: کوردستان بخش مهمی از عراق است و وجب به وجب خاک این کشور مانند عضوی از بدن من است؛ من هیچ تفاوتی میان مناطق مختلف قائل نیستم.
زیدی، در پایان سخنان خود، از جایگاه ایالات متحده به عنوان کشوری تأثیرگذار و مهمترین شریک استراتژیک عراق تمجید و تأکید کرد که نتایج این سفر برای آینده عراق بسیار بااهمیت خواهد بود.
همزمان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار کوردستان۲۴ در واشنگتن اظهار داشت: ما در حال انجام کار مشترک و فوقالعادهای با دولت بغداد هستیم. عراق به دلیل برخورداری از ثروت نفتی، پتانسیل بسیار بالایی دارد و ما چندین توافقنامه استراتژیک امضا خواهیم کرد که منجر به افزایش تولید نفت و ایجاد فرصتهای شغلی فراوان برای هر دو کشور خواهد شد.