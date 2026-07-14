دزهای: امروز اولویتها به سمت ثبات پایدار و توسعه تغییر یافته است
اربیل (کوردستان۲۴)- ، رئیس اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، در مراسم گرامیداشت روز ملی فرانسه در اربیل، روابط اربیل و پاریس را «تاریخی» توصیف کرد و گفت که امروز اولویتها به سمت تثبیت امنیت، ثبات پایدار و توسعه تغییر یافته است.
سفین دزهای، رئیس اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۱۴ جولای در این مراسم، روابط اربیل و پاریس را «تاریخی» توصیف کرد و از حمایتهای دیرینه فرانسه از مردم کورد قدردانی کرد.
دزهای با تأکید بر پایبندی اقلیم کوردستان به توسعه روابط با فرانسه، گفت دو طرف پیشینهای مشترک در مبارزه برای آزادی دارند.
وی اظهار داشت: «ما بر همکاری و دوستی خود با فرانسه تأکید میکنیم. ارزشهایی که فرانسه بر پایه آنها شکل گرفته، برای ما نیز اهمیت دارد و نسلهای هر دو ملت سالها برای آزادی مبارزه کردهاند. این نقطه اشتراک ما است.»
رئیس اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان افزود که اگرچه مبارزات مردم کورد در گذشته بر بقا و آزادی متمرکز بود، اما امروز اولویتها به سمت تثبیت امنیت، ثبات پایدار و توسعه تغییر یافته است.
دزهای همچنین با اشاره به سابقه روابط دو طرف گفت: «روابط ما با فرانسه از سال ۱۹۹۱ ادامه دارد و فرانسه همواره دوستی وفادار بوده و نقش مهمی در ایجاد محیطی امن برای حفاظت از اقلیم کوردستان ایفا کرده است.»
او با اشاره به پیشینه تاریخی این روابط، یادآور شد که فرانسه در دهه ۱۹۸۰ از پناهجویان کورد استقبال کرده است. وی همچنین نصب مجسمه شارل دوگل در پارک سامی عبدالرحمن اربیل را نمادی از عمق روابط میان فرانسه و اقلیم کوردستان دانست.
برگزاری مراسم روز ملی فرانسه در اربیل بار دیگر استحکام روابط میان اقلیم کوردستان و فرانسه را نشان داد و مقامهای دو طرف بر تداوم همکاریها و تقویت مناسبات دوجانبه در سالهای آینده تأکید کردند.
ب.ن