تداوم تبادل حملات آمریکا و ایران همزمان با تشدید بحران در تنگه هرمز

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اربیل (کوردستان۲۴)- نیروهای آمریکایی امروز چهارشنبه ۱۵ جولای، با حمله به مواضعی در ایران، محاصره دریایی بنادر این کشور را بار دیگر برقرار کردند. هم‌زمان، تهران با انجام حملاتی علیه متحدان آمریکا در حوزه خلیج اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به آنچه «اقدامات تجاوزکارانه» خود می‌خواند پایان ندهد، بسته خواهد ماند.

این تحولات تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اجرای طرح دریافت عوارض ۲۰ درصدی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عقب‌نشینی کرد. تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی درگیری تبدیل شده؛ بحرانی که به افزایش قیمت جهانی انرژی نیز منجر شده است.

تهران تأکید دارد که کنترل این گذرگاه راهبردی انتقال نفت را در اختیار دارد و مدعی است این مسیر تا پیش از حملات اواخر فوریه آمریکا و اسرائیل، برای کشتیرانی آزاد بوده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که ازسرگیری محاصره دریایی از سوی آمریکا، صادرات نفت و گاز منطقه به بازارهای جهانی، از جمله به «رقبای اقتصادی آمریکا»، را مختل کرده و هشدار داد مسیرهایی که در خدمت منافع ایالات متحده و متحدانش هستند نیز ممکن است مسدود شوند.

سپاه در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود: «صادرات نفت و گاز از منطقه یا برای همه امکان‌پذیر خواهد بود یا برای هیچ‌کس.»

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، نیز با اشاره به توافق موقت ماه گذشته برای توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات صلح، اعلام کرد که تصمیم واشینگتن برای بازگرداندن محاصره دریایی، «به نوعی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را از بین برده است.»

با ورود تنش‌ها به پنجمین روز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که ده‌ها هدف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز و دیگر مناطق ساحلی این کشور را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام، هدف از این عملیات «کاهش توانایی ایران برای تهدید کشتی‌های تجاری و خدمه غیرنظامی» بوده است.

رسانه‌های دولتی ایران نیز از وقوع انفجارهایی در نزدیکی بندرعباس، جزیره قشم و بندر امام خمینی خبر دادند.

در پی این حملات، آژیرهای هشدار در بحرین به صدا درآمد و مقام‌های کویت و اردن اعلام کردند که پهپادها و موشک‌های شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری کرده‌اند.

خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داد که نیروهای ایرانی با استفاده از پهپاد، یک پایگاه نظامی در اردن را که میزبان جنگنده‌های آمریکایی است هدف قرار داده‌اند. همچنین، سپاه پاسداران از حمله به تأسیسات آمریکا در بحرین و کویت خبر داد.

دونالد ترامپ هشدار داد که اگر تهران به مذاکرات بازنگردد، آمریکا هفته آینده دامنه حملات خود را گسترش خواهد داد و زیرساخت‌هایی از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها را هدف قرار خواهد داد. او در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «هفته آینده اوضاع برای آنها واقعاً بد خواهد شد.»

تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز

از زمان آغاز جنگ، ایران کنترل خود بر تنگه هرمز را اعمال کرده و به گفته مقام‌های این کشور، به کشتی‌هایی که از مسیرهای «غیرمجاز» عبور کرده‌اند، آتش گشوده است.

حملات ایران به کشتی‌ها در این آبراه، واکنش نظامی آمریکا را در پی داشته و چرخه حملات متقابل موجب شده قیمت نفت خام از هفته گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد.

سپاه پاسداران امروز چهارشنبه اعلام کرد: «عملیات تلافی‌جویانه رزمندگان ادامه خواهد یافت و تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به اقدامات تجاوزکارانه خود پایان ندهد، بسته خواهد ماند.»

دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، روز سه‌شنبه مدعی شد که ایران طی هفته گذشته با حمله به هفت کشتی تجاری، غیرنظامیان را هدف قرار داده و در نتیجه آن، نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه کشتی‌ها کشته، مفقود یا زخمی شده‌اند.

او افزود: «نیروهای آمریکایی، ایران را مسئول این تجاوز بی‌دلیل می‌دانند؛ اقدامی که همچنان جان افراد بی‌گناه را به خطر می‌اندازد.»

شرکت امنیت دریایی MTI Network نیز اعلام کرد که اوایل روز سه‌شنبه یک نفتکش نروژی در سواحل عمان بر اثر انفجار ناشی از یک وسیله ناشناس آسیب دیده است.

در همین حال، کویت اعلام کرد یکی از شناورهای نیروی دریایی این کشور در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران هدف قرار گرفته و چهار نفر از خدمه آن زخمی شده‌اند.

عقب‌نشینی ترامپ از طرح عوارض عبور از تنگه هرمز

ترامپ همچنین اعلام کرد که از اجرای طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز صرف‌نظر کرده و به جای آن، بر توسعه توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای حوزه خلیج تمرکز خواهد کرد.

او در شبکه اجتماعی تروث نوشت: «تصمیم گرفته‌ام هزینه ۲۰ درصدی برنامه‌ریزی‌شده ایالات متحده را با معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری‌هایی که کشورهای مختلف خلیج فارس در آمریکا انجام خواهند داد، جایگزین کنم.»

بر اساس آمار گردآوری‌شده توسط خبرگزاری فرانسه از رسانه‌های ایرانی و اطلاعیه‌های رسمی، حملات آمریکا از هفته گذشته تاکنون دست‌کم ۲۸ کشته در ایران بر جای گذاشته است.

در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که از مخالفان برنامه هسته‌ای ایران است، روز سه‌شنبه هشدار داد در صورت حمله ایران به اسرائیل، پاسخ این کشور «سنگین» خواهد بود.

او در سخنانی از شهر دیمونا در جنوب اسرائیل گفت: «اگر به ما حمله کنید، انتظار نداشته باشید اوضاع آرام بماند. روزهایی که به ما حمله می‌شد و پاسخ قاطعی نمی‌دادیم، گذشته است.»

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