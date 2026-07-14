2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)-علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید اعلام کرد که هدف از سفرش به واشینگتن، آغاز مرحله‌ای تازه در روابط دو کشور و اعلام شراکت راهبردی اقتصادی است. او همچنین تأکید کرد که بر اساس توافق انجام‌شده، نیروهای آمریکایی تا پایان سپتامبر سال جاری از عراق خارج خواهند شد.

شراکت راهبردی اقتصادی

الزیدی امروز سه‌شنبه ۱۴ جولای، پس از دیدار با ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: «این نخستین سفر من به آمریکا است، اما یک سفر معمولی نیست؛ در این سفر شراکت راهبردی اقتصادی اعلام می‌شود. ما با رئیس‌جمهور ترامپ توافق کرده‌ایم که نیروهای آمریکا در ۳۰ سپتامبر از عراق خارج شوند.»

نخست‌وزیر عراق افزود که بغداد به دنبال توسعه روابط اقتصادی گسترده با واشینگتن است و از حضور و فعالیت شرکت‌های آمریکایی در عراق استقبال می‌کند. او گفت: «ما از کهن‌ترین تمدن جهان به بزرگ‌ترین مرکز اقتصادی جهان سلام می‌فرستیم. می‌خواهیم روابط خود را از تمرکز صرف بر مسائل امنیتی به سمت روابط اقتصادی قدرتمند تغییر دهیم.»

تأکید بر کنترل سلاح و نقش دولت

الزیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت امنیتی عراق، بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد و گفت: «طرح مهار سلاح توسط دولت جایگزینی ندارد. مقدار زیادی سلاح از گروه‌های شبه‌نظامی توقیف کرده‌ایم و هر گروهی که سلاح‌های خود را تحویل دهد، به ‌عنوان یک جریان سیاسی غیرنظامی با آن رفتار خواهد شد.»

وی افزود که پس از ۳۰ سپتامبر، هیچ توجیهی برای ادامه فعالیت گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت وجود نخواهد داشت و همه طرف‌ها باید به حاکمیت دولت پایبند باشند.

نخست‌وزیر عراق همچنین اعلام کرد که قرار است در سال جاری یا اوایل سال آینده، بزرگ‌ترین نشست با عنوان «حاکمیت ملی» برگزار شود. به گفته او، تصمیم‌گیری درباره مسائل عراق باید توسط عراقی‌ها انجام شود و این کشور توانایی حفاظت از خود را دارد.

بازسازی عراق و بازگشت آوارگان

الزیدی با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ با داعش گفت هزینه بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی عراق حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و هنوز بسیاری از شهرهای این کشور به بازسازی نیاز دارند.

او افزود: «برای بازگشت آوارگان به مناطق اصلی خود برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در اینجا حضور داریم تا برنامه‌ای مستحکم برای آینده اقتصادی عراق تدوین کنیم.»

تأکید بر جایگاه اقلیم کوردستان

نخست‌وزیر عراق در پاسخ به پرسش رحیم رشیدی، گزارشگر کوردستان۲۴ در واشینگتن، درباره جایگاه اقلیم کوردستان در عراق گفت: «کوردستان بخش مهمی از عراق است و هر بخش از این کشور مانند بخشی از وجود من است. این بخش‌ها نزد من هیچ تفاوتی ندارند.»

الزیدی همچنین از آمریکا به ‌عنوان کشوری قدرتمند و یکی از مهم‌ترین شرکای راهبردی عراق یاد کرد و گفت که نتیجه سفرش به ایالات متحده ارزشمند خواهد بود.

ب.ن