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اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدار با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، بر حمایت کامل واشینگتن از دولت جدید عراق تأکید کرد و این کشور را شریکی راهبردی در حوزه انرژی دانست. او همچنین با اشاره به کاهش نفوذ ایران، گفت این شرایط فرصت بیشتری برای استقلال سیاسی بغداد فراهم کرده است.

ترامپ امروز سه‌شنبه ۱۴ جولای در واشینگتن، ضمن استقبال از نخست‌وزیر عراق، از تلاش‌های او برای اداره کشور قدردانی کرد و گفت دو کشور در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از همکاری‌های اقتصادی قرار دارند.

وی با اشاره به ذخایر عظیم نفتی عراق اظهار داشت که شرکت‌های نفتی آمریکایی به ‌طور گسترده وارد بازار این کشور خواهند شد و برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شراکت راهبردی در بخش انرژی اقدام خواهند کرد.

تأکید بر استقلال سیاسی عراق

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به نقش ایران در تحولات منطقه گفت تهران در سال‌های گذشته مانعی بر سر راه ثبات عراق و منطقه بوده و مشکلات بسیاری ایجاد کرده است، اما به گفته او، در چهار ماه گذشته نفوذ و حضور نیروهای ایران به ‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

ترامپ افزود این شرایط به دولت عراق فرصت می‌دهد تصمیم‌های سیاسی خود را با استقلال بیشتری اتخاذ کند و از فشارهای خارجی فاصله بگیرد.

او همچنین گفت توافق میان آمریکا و ایران پایان یافته و افزود که ایران نخستین طرفی بوده که آتش‌بس را نقض کرده است.

ترامپ درباره حضور نظامی آمریکا در عراق نیز اظهار داشت که واشینگتن دیگر نیازی به حضور گسترده نیروهای خود در این کشور نمی‌بیند و مأموریت کنونی نیروهای آمریکایی به ارائه مشاوره و حفظ همکاری‌های امنیتی محدود شده است.

تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به امنیت تردد تجاری در تنگه هرمز پرداخت و گفت تصمیم خود برای دریافت عوارض ۲۰ درصدی از کشتی‌های عبوری، به ‌ویژه برای کشورهای حوزه خلیج، را لغو کرده است.

به گفته ترامپ، این کشورها تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در آمریکا دارند و به همین دلیل شایسته پرداخت چنین عوارضی نیستند. با این حال، او تأکید کرد که تأمین امنیت تنگه هرمز توسط آمریکا، بدون دریافت مقابل از کشورها، به ‌ویژه چین، عادلانه نیست.

چشم‌انداز روابط بغداد و واشینگتن

ترامپ در ادامه، علی الزیدی را رهبری «جوان، باهوش، قدرتمند و قابل احترام» توصیف کرد که به گفته او، در مدت کوتاهی تغییرات مثبتی در داخل عراق و روابط این کشور با آمریکا ایجاد کرده است.

وی افزود روابط واشینگتن و بغداد در گذشته از استحکام لازم برخوردار نبود، اما اکنون وارد مرحله جدیدی شده و در آینده توافق‌های تازه‌ای در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور امضا خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین دیدار خود با نخست‌وزیر عراق را «بسیار مهم» توصیف کرد و گفت ایالات متحده از دولت عراق حمایت خواهد کرد و امیدوار است الزیدی به یکی از رهبران تأثیرگذار خاورمیانه تبدیل شود.

ب.ن