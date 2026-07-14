سرکنسول فرانسه: همکاری با اقلیم کوردستان سازنده و رو به گسترش است

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اربیل (کوردستان۲۴)- یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، با تمجید از روابط دیرینه میان پاریس و اربیل، همکاری‌های دو طرف را «تاریخی، سازنده و مبتنی بر ارزش‌های مشترک» توصیف کرد و گفت این روابط همچنان در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در حال گسترش است.

سرکنسول فرانسه، امروز سه‌شنبه ۱۴ جولای، در مراسم بزرگداشت روز ملی فرانسه در اربیل، با اشاره به سابقه روابط میان فرانسه و اقلیم کوردستان، اظهار داشت که این مناسبت بازتاب‌دهنده ارزش‌های انسانی مشترک میان مردم فرانسه و کوردستان است.

او با بیان اینکه این مراسم هم‌زمان با پایان مأموریت دیپلماتیک وی در اقلیم کوردستان برگزار می‌شود، گفت این دوره از خدمت برای او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و با خاطراتی ماندگار از دوستی‌ها، مهمان‌نوازی مردم اقلیم، طبیعت کوهستانی و شهرهای تاریخی این منطقه به فرانسه بازخواهد گشت.

یان بریم، با مرور دستاوردهای کنسولگری فرانسه در دوران مأموریت خود، به توسعه همکاری‌ها در چندین حوزه اشاره کرد.

او گفت در بخش امنیت فرانسه همکاری و هماهنگی خود با اداره دفاع مدنی اقلیم کوردستان را برای حمایت از برنامه‌های مرتبط با امنیت عمومی گسترش داده است.

در حوزه اقتصادی نیز از برگزاری نخستین مجمع تجاری فرانسه و اقلیم کوردستان به ‌عنوان گامی مهم برای تقویت روابط تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی یاد کرد و گفت این ابتکار با هدف حمایت از توسعه اقتصادی اقلیم کوردستان انجام شده است.

سرکنسول فرانسه همچنین به همکاری‌های فرهنگی و تاریخی دو طرف اشاره کرد و گفت فرانسه زمینه بازگشت هیئت‌های باستان‌شناسی به اقلیم کوردستان را برای ازسرگیری پژوهش‌ها و کاوش‌ها در محوطه‌های تاریخی و میراث فرهنگی منطقه فراهم کرده است.

همچنین از مسئولان و شرکای کورد نیز قدردانی کرد و تأکید کرد که دستاوردهای حاصل‌شده بدون همکاری و تعهد مشترک امکان‌پذیر نبود.

او به اجرای پروژه‌های نمادینی اشاره کرد که به گفته وی بیانگر عمق روابط میان فرانسه و اقلیم کوردستان هستند؛ از جمله افتتاح مسیر پیاده‌روی پیشمرگه در پاریس و نصب مجسمه شارل دوگل در اربیل.

سرکنسول فرانسه در پایان تأکید کرد که همکاری میان پاریس و اربیل همواره نتایج ملموسی به همراه داشته و تداوم هماهنگی میان دو طرف، نشان‌دهنده استحکام و عمق دوستی تاریخی میان فرانسه و اقلیم کوردستان است.

ب.ن