تأکید بغداد بر جلوگیری از تهدید همسایگان از خاک عراق

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اربیل (کوردستان۲۴)- فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که در نشست فرماندهان ارشد امنیتی و نظامی این کشور، بر حفاظت از دستاوردهای امنیتی، تأمین امنیت مرزهای بین‌المللی و اماکن دیپلماتیک و جلوگیری از تبدیل شدن خاک عراق به منشأ تهدید علیه کشورهای همسایه تأکید شده است.

فرماندهی عملیات مشترک عراق روز سه‌شنبه ۱۴ جولای با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در نشست فرمانده این نهاد، رئیس سازمان مبارزه با تروریسم و فرماندهان ارشد وزارتخانه‌های دفاع و کشور، آخرین وضعیت امنیتی کشور بررسی شده است.

بر اساس این بیانیه، حفاظت از دستاوردهای امنیتی، کنترل مناطق نظامی، تأمین امنیت مرزهای بین‌المللی با کشورهای همسایه و حفاظت از نمایندگی‌ها و هیئت‌های دیپلماتیک از محورهای اصلی این نشست بوده است.

در این نشست همچنین تأکید شد که خاک عراق نباید به منشأ تهدید علیه کشورهای همسایه تبدیل شود و احترام به امنیت و ثبات این کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندهان امنیتی عراق همچنین بر مقابله با هرگونه اقدامی که امنیت و ثبات داخلی کشور را بر هم بزند یا به روابط بغداد با کشورهای همسایه و جامعه جهانی آسیب وارد کند، تأکید کردند.

عراق پیش‌تر با ایران توافقی امنیتی برای حفظ امنیت مرزهای مشترک امضا کرده است. همچنین دولت عراق به منظور جلوگیری از نفوذ عناصر داعش، تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور با سوریه را تقویت کرده است.

در حوزه امنیت داخلی نیز دولت عراق برنامه خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی را در دستور کار خود قرار داده است.

ب.ن