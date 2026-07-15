1 ساعت پیش

رهبر برکنارشده‌ی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) اعلام کرد که مقدمات تشکیل یک حزب جدید به پایان رسیده و طی روزهای آینده رسماً اعلام موجودیت خواهد کرد.

بحران داخلی در حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال نتایج سی‌وهشتمین کنگره‌ی این حزب، وارد مرحله‌ی سرنوشت‌سازی شده است.

اوزگور اوزل، رهبر برکنارشده‌ی این حزب در گفتگو با رسانه‌های داخلی ترکیه فاش کرد که فرآیند تأسیس تشکل سیاسی جدید به مراحل نهایی رسیده است و در اواخر ماه جاری یا اوایل ماه آینده‌ی میلادی، گام‌های رسمی برای اعلام آن برداشته می‌شود.

این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۶ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دادگاه تجدیدنظر آنکارا حکم به ابطال کامل نتایج کنگره‌ی ۳۸ این حزب داد که در نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شده بود. بر اساس حکم دادگاه، صلاحیت اوزگور اوزل و تیم مدیریتی وی سلب شد و مقرر گردید کمال قلیچداراوغلو و کادر رهبری پیشین تا زمان حل و فصل نهایی اختلافات قانونی، به مسئولیت‌های خود بازگردند.

اوزگور اوزل با بیان اینکه تدوین اساسنامه، مرام‌نامه و طراحی نشان (لوگو) حزب جدید به پایان رسیده است، تأکید کرد که این اقدام برای تضمین حضور جریان آن‌ها در هرگونه انتخابات زودهنگام احتمالی در ترکیه ضرورت دارد. علی‌رغم درخواست بیش از هزار نماینده‌ی کنگره برای برگزاری یک کنگره‌ی فوق‌العاده جهت بازگرداندن مشروعیت به تیم اوزل، رهبری فعلی به ریاست کمال قلیچداراوغلو تاکنون با این درخواست مخالفت کرده است. این بن‌بست سیاسی اکنون راه را برای انشعاب در بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه هموار کرده است.