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سازمان پاکدستی فدرال عراق با صدور هشداری جدی، از شهروندان و سرمایه‌گذاران خواست فریب افراد سودجو را که با جعل هویت مأموران مبارزه با فساد اقدام به باج‌گیری می‌کنند، نخورند.

سازمان پاکدستی فدرال عراق، روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، در بیانیه‌ای اعلام کرد تمامی اقدامات و عملیات‌های مختلفی که در بغداد و سایر استان‌ها برای مقابله با فساد و صیانت از اموال عمومی انجام می‌شود، طبق احکام قانونی و تحت نظارت مستقیم دستگاه قضایی قرار دارد.

سازمان پاکدستی از نهادهای رسمی، سرمایه‌گذاران و شهروندان درخواست کرد که "از هویت افرادی که با آن‌ها تماس می‌گیرند اطمینان حاصل کنند؛ چرا که برخی افراد با نام کارمند سازمان پاکدستی، تلاش می‌کنند از کارزارهای فعلی برای منافع شخصی استفاده کرده و با هدف ارعاب، از شهروندان باج‌گیری کنند."

این سازمان همچنین تأکید کرد که "به هیچ عنوان به افرادی که خارج از روال‌های اداری و رسمی تماس گرفته و ادعای همکاری با این سازمان را دارند، پاسخ ندهید."

در این بیانیه از شهروندان خواسته شده است در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، در اسرع وقت با شماره‌ی رایگان "۱۵۴" تماس بگیرند تا این افراد در هنگام ارتکاب جرم بازداشت شوند.

شایان ذکر است که از بامداد یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، نیروهای امنیتی و سازمان مبارزه با تروریسم با هماهنگی شورای عالی قضایی، عملیات گسترده‌ای را تحت عنوان "کارزار سپیده‌دم" آغاز کرده‌اند که طی آن تعدادی از مقامات بلندپایه و چهره‌های سیاسی بازداشت شده‌اند.