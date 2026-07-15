1 ساعت پیش

سهاد شمری، پژوهشگر سیاسی، از جزئیات توافق‌های جدید میان واشینگتن و بغداد خبر داد که بر اساس آن، همکاری‌های اقتصادی جایگزین رویکردهای نظامی شده و تمامی سلاح‌های خارج از کنترل دولت جمع‌آوری می‌شود.

سهاد شمری در گفتگو با "کوردستان۲۴" به تشریح ابعاد نشست میان دونالد ترامپ و علی فالح زیدی پرداخت و تأکید کرد که عراق در آستانه‌ی یک چرخش تاریخی قرار دارد. او اعلام کرد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا ماه سپتامبر آینده تمامی سلاح‌های متعلق به گروه‌های مسلح باید به دولت تحویل داده شود.

این پژوهشگر سیاسی با اشاره به نشست ماه ژوئیه در واشینگتن، آن را بازتاب دیدگاه جدید دونالد ترامپ دانست که بر خروج نیروهای نظامی و در مقابل، ارائه‌ی حمایت‌های گسترده‌ی اقتصادی به بغداد استوار است. شمری تصریح کرد: "عراق با حمایت مرجعیت دینی و واشینگتن، گام‌های استواری را برای انحصار سلاح در دست دولت برمی‌دارد و ماه سپتامبر موعدی تعیین‌کننده برای پایان دادن به فعالیت‌های مسلحانه‌ی گروه‌ها خواهد بود." وی همچنین افزود که علی فالح زیدی به عنوان یک چهره‌ی اقتصادی توانسته است اعتماد ترامپ را جلب کند و عراق را به یک پل راهبردی برای پیوند میان کشورهای حوزه‌ی خلیج، ترکیه، سوریه و اردن تبدیل نماید.

در بخش دیگری از این گفتگو، سوهاد شمری از امضای قراردادهای بزرگ با شرکت‌های آمریکایی از جمله شرکت "HKN Energy" برای توسعه‌ی میدان نفتی حمرین خبر داد. هدف از این تحرکات اقتصادی، افزایش چشمگیر تولید نفت عراق در سه سال آینده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که زیدی متعهد به مبارزه‌ی بی‌امان با فساد شده و وزارت کشور عراق و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز از اصلاحات مالی و بانکی برای تبدیل عراق به یک کشور شکوفا حمایت کامل می‌کنند.