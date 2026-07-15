سنتکام: موج ۹۰ دقیقهای حملات علیه ایران تکمیل شد
اربیل (کوردستان۲۴)- فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در تازهترین دور حملات خود به اهداف نظامی ایران، مواضعی در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است؛ اقدامی که به گفته این نهاد، با هدف کاهش بیشتر توان ایران برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.
(سنتکام) امروز چهارشنبه ۱۵ جولای در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که آخرین موج حملات خود علیه اهداف ایرانی را تکمیل کرده است.
بر اساس بیانیه (سنتکام)، این عملیات حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامیده و طی آن، مهمات هدایتشونده دقیق علیه سامانههای دفاع ساحلی، انبارهای تسلیحاتی و محلهای پرتاب موشکهای کروز در جزیره تنب بزرگ به کار گرفته شده است.
در بیانیه آمده است که هدف از این حملات، «کاهش بیشتر قابلیتهای نظامی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز» بوده است.
به گفته ارتش آمریکا، این حملات بخشی از عملیات جاری این کشور برای تأمین امنیت کشتیرانی در یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی جهان است. واشینگتن ایران را به تهدید امنیت دریانوردی و حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز متهم میکند؛ اتهامی که تهران همواره رد کرده و حضور نظامی آمریکا در منطقه را عامل اصلی افزایش تنشها میداند.
جزیره تنب بزرگ در دهانه تنگه هرمز قرار دارد و به دلیل موقعیت راهبردی خود، از اهمیت نظامی و ژئوپلیتیکی بالایی برخوردار است. این جزیره یکی از نقاط کلیدی در کنترل مسیر عبور نفتکشها و کشتیهای تجاری از تنگه هرمز به شمار میرود.
این حملات در حالی انجام شده است که تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر شدت گرفته و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و صادرات انرژی از خلیج افزایش یافته است.
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