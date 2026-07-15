تأکید آمریکا بر نقش راهبردی نیروهای پیشمرگه در مرحلهی پس از ائتلاف بینالمللی
وزارت پیشمرگه از مشارکت در نشست نخستوزیر عراق و وزیر جنگ آمریکا خبر داد که طی آن بر جایگاه محوری نیروهای پیشمرگه در مبارزه با داعش و تأمین امنیت منطقه تأکید شد.
وزارت پیشمرگه روز چهارشنبه، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، در بیانیهای اعلام کرد که در نشست میان علی زیدی، نخستوزیر عراق و پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا، سرلشکر رکن محمد سعید به عنوان نمایندهی دولت اقلیم کوردستان حضور داشت.
در این بیانیه به توئیت وزیر جنگ آمریکا اشاره شده که در آن تأکید شده است نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق، نیروهای اصلی و بنیادین برای رهبری جنگ علیه داعش در مرحلهی آینده خواهند بود. این نقش بهویژه پس از پایان مأموریت رسمی نیروهای ائتلاف بینالمللی (OIR) در عراق اهمیت مضاعفی مییابد.
وزیر جنگ آمریکا همچنین بر اهمیت نقش نیروهای پیشمرگه و نهادهای امنیتی اقلیم کوردستان در کنار ارتش عراق تأکید کرد. این موضعگیری نشاندهندهی تداوم اعتماد ائتلاف بینالمللی به توانمندیهای انسانی و نظامی نیروهای پیشمرگه در مسیر مقابله با تروریسم است.
از سوی دیگر، وزارت جنگ آمریکا تصریح کرد که فرآیند پایان دادن به مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق، در پایان ماه سپتامبر آینده اجرایی خواهد شد و این مأموریت در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) به طور رسمی خاتمه مییابد.