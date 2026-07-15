ثبت بیش از ۶ هزار مورد طلاق در عراق طی یک ماه

2 ساعت پیش

شورای عالی قضایی عراق با انتشار آمار رسمی ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که علی‌رغم ثبت ۲۸ هزار ازدواج جدید، نرخ فروپاشی خانواده‌ها در این کشور همچنان نگران‌کننده است.

شورای عالی قضایی عراق روز چهارشنبه، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، جدیدترین آمار مربوط به قراردادهای ازدواج و پرونده‌های طلاق در دادگاه‌های این کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در مدت تنها یک ماه، ۶۲۵۰ مورد طلاق در سراسر عراق به ثبت رسیده است. این در حالی است که در همین بازه‌ی زمانی، ۲۸۰۸۵ مورد قرارداد ازدواج منعقد شده است.

بغداد؛ کانون اصلی فروپاشی خانواده‌ها

داده‌های آماری نشان می‌دهد که دادگاه‌های تجدیدنظر بغداد در دو منطقه‌ی "رصافه" و "کرخ" بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند. در منطقه‌ی رصافه ۴۱۷۲ مورد ازدواج و ۱۳۱۰ مورد طلاق، و در منطقه‌ی کرخ ۳۳۰۶ مورد ازدواج و ۱۱۴۰ مورد طلاق ثبت شده است. بدین ترتیب، پایتخت عراق در صدر فهرست مناطقی قرار دارد که با بحران فروپاشی خانواده‌ها مواجه هستند. پس از بغداد، استان نینوا با ۵۷۲ مورد طلاق، بصره با ۶۲۶ مورد و انبار با ۳۳۶ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند. کمترین میزان طلاق نیز در استان مثنی با ۱۰۸ مورد ثبت شده است.

ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران

کارشناسان و نهادهای رسمی عراق نسبت به روند افزایشی این پدیده ابراز نگرانی کرده‌اند. طبق بررسی‌های شورای عالی قضایی، "ازدواج زودهنگام" به دلیل عدم آمادگی روانی و اجتماعی جوانان، یکی از دلایل اصلی جدایی‌ها به شمار می‌رود. همچنین چالش‌های اقتصادی از جمله بیکاری و بحران مسکن، فشارهای مضاعفی را بر زندگی زوج‌ها وارد کرده است. در کنار این عوامل، متخصصان امور اجتماعی به نقش مخرب استفاده‌ی نادرست از شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند به عنوان یکی از عوامل کلیدی در بروز اختلافات خانوادگی اشاره می‌کنند.

شورای عالی قضایی عراق با انتشار آمار رسمی ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که علی‌رغم ثبت ۲۸ هزار ازدواج جدید، نرخ فروپاشی خانواده‌ها در این کشور همچنان نگران‌کننده است.

شورای عالی قضایی عراق روز چهارشنبه، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، جدیدترین آمار مربوط به قراردادهای ازدواج و پرونده‌های طلاق در دادگاه‌های این کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در مدت تنها یک ماه، ۶۲۵۰ مورد طلاق در سراسر عراق به ثبت رسیده است. این در حالی است که در همین بازه‌ی زمانی، ۲۸۰۸۵ مورد قرارداد ازدواج منعقد شده است.

بغداد؛ کانون اصلی فروپاشی خانواده‌ها

داده‌های آماری نشان می‌دهد که دادگاه‌های تجدیدنظر بغداد در دو منطقه‌ی "رصافه" و "کرخ" بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند. در منطقه‌ی رصافه ۴۱۷۲ مورد ازدواج و ۱۳۱۰ مورد طلاق، و در منطقه‌ی کرخ ۳۳۰۶ مورد ازدواج و ۱۱۴۰ مورد طلاق ثبت شده است. بدین ترتیب، پایتخت عراق در صدر فهرست مناطقی قرار دارد که با بحران فروپاشی خانواده‌ها مواجه هستند. پس از بغداد، استان نینوا با ۵۷۲ مورد طلاق، بصره با ۶۲۶ مورد و انبار با ۳۳۶ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند. کمترین میزان طلاق نیز در استان مثنی با ۱۰۸ مورد ثبت شده است.

ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران

کارشناسان و نهادهای رسمی عراق نسبت به روند افزایشی این پدیده ابراز نگرانی کرده‌اند. طبق بررسی‌های شورای عالی قضایی، "ازدواج زودهنگام" به دلیل عدم آمادگی روانی و اجتماعی جوانان، یکی از دلایل اصلی جدایی‌ها به شمار می‌رود. همچنین چالش‌های اقتصادی از جمله بیکاری و بحران مسکن، فشارهای مضاعفی را بر زندگی زوج‌ها وارد کرده است. در کنار این عوامل، متخصصان امور اجتماعی به نقش مخرب استفاده‌ی نادرست از شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند به عنوان یکی از عوامل کلیدی در بروز اختلافات خانوادگی اشاره می‌کنند.