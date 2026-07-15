عراق تحریمهای جدیدی علیه شبکههای مالی مرتبط با حزبالله لبنان و داعش اعمال کرد
بر اساس اسناد رسمی وزارت امور خارجهی عراق، چندین شخصیت سیاسی و شرکتهای تجاری به اتهام حمایت مالی و لجستیکی از گروههای تروریستی در لیست تحریمهای جدید قرار گرفتند.
اسناد رسمی وزارت امور خارجهی عراق فاش کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) وابسته به وزارت خزانهداری آمریکا، مجموعهی جدیدی از تحریمها را علیه چندین شخصیت سیاسی و شرکتهای بازرگانی، مدیریتی و تکنولوژی در عراق، لبنان، سوریه و عمان وضع کرده است. این اقدام به اتهام ارائهی کمکهای لجستیکی و تأمین مالی فرامرزی برای حزبالله لبنان و شبکههای وابسته به سازمان داعش صورت گرفته است.
بر اساس این اسناد که طی یک بخشنامهی رسمی به تمامی بانکها، ادارات و شرکتها ابلاغ شده، اجرای تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا که شبکههای تأمین مالی داعش و شخصیتهای حامی حزبالله لبنان را هدف قرار داده، الزامی است.
جزئیات تصمیمات و دامنهی تحریمها
این تصمیم بر پایهی نامههای ادارهی امور آمریکای وزارت امور خارجهی عراق در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵) اتخاذ شده است. در این گزارشها آمده است که دفتر کنترل داراییهای خارجی در اواسط ماه ژوئن، ۳ شخصیت و ۶ نهاد را در اروپا، خاورمیانه و غرب آفریقا به دلیل تسهیل انتقال پول برای سازمان داعش تحریم کرده است.
همزمان، فهرست جدیدی از تحریمها علیه شخصیتهای برجستهی لبنانی و نهادهای بازرگانی به اتهام حمایت مالی از حزبالله، تحت فرمان اجرایی شمارهی (۱۳۲۲۴) ویژهی مبارزه با تروریسم صادر شده است.
شخصیتهای تحت تحریم
در فهرست شخصیتهای تحریمشده، نام سلیمان فرنجیه، رهبر جریان مردهی لبنان به چشم میخورد که متهم به داشتن روابط نزدیک با حزبالله و سوءاستفاده از جایگاه سیاسی برای کسب منافع مالی در راستای اهداف این گروه شده است. همچنین محمود قماتی، نایبرئیس شورای عالی سیاسی حزبالله لبنان و وائل قسطنطین، مدیر اجرایی شرکت "شفا" در بغداد که با شبکههای مالی علا حسن حمایه همکاری داشته، در این لیست قرار دارند.
نهادهای تحریمشده شامل شرکتهای زیر هستند:
۱. شرکت "شفا" برای خدمات مدیریتی؛ این شرکت در سال ۲۰۲۵ در بغداد ثبت شده و به عنوان پوششی برای حمایت از زیرساختهای اقتصادی حزبالله فعالیت میکرد.
۲. شرکت "گلوب تکنولوژی پرووایدرز"؛ یک شرکت لبنانی در حوزهی فناوری اطلاعات که به عنوان منبع اصلی شبکهی علا حسن حمایه برای حمایتهای فنی از حزبالله شناسایی شده است.
۳. شرکت "گلوب اینترناشنال"؛ ثبت شده در سلطنت عمان که به عنوان بازوی شرکت "گلوب" برای تسهیل فعالیتهای مالی فرامرزی حزبالله عمل میکند.
۴. شرکت "عهد" برای تجارت و سرمایهگذاری؛ شرکتی سوری که در تأمین حمایتهای اقتصادی شبکههای بازرگانی حزبالله نقش دارد.
۵. شرکت "تایک"؛ شرکت لبنانی فعال در حوزهی عمدهفروشی که توسط محمد حسن حمایه مدیریت میشود و درآمدهای آن صرف تأمین منابع مالی حزبالله شده است.
این اسناد سه پیامد حقوقی اصلی را برای تحریمشدگان تعیین کردهاند: مسدود شدن تمامی داراییها و اموالی که در حوزهی قضایی آمریکا قرار دارند، ممنوعیت هرگونه معامله با این افراد توسط اشخاص و نهادهای آمریکایی یا تابع قوانین آمریکا، و احتمال اعمال تحریمهای ثانویه توسط وزارت خزانهداری آمریکا علیه مؤسسات مالی خارجی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تراکنشهای این افراد و شرکتها را تسهیل کنند.