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مسئول اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان از تقاضای بالای شهروندان برای سفر به ترکیه و تفاهمات مثبت میان اربیل و بغداد درباره‌ی سیستم گمرکی خبر داد.

سفین دزه‌ای، مسئول اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که تنها در ۱۵ روز نخست ماه جاری میلادی، بیش از ۱۵ هزار درخواست ویزا برای سفر به کشور ترکیه ثبت شده است.

سفین دزه‌ای، روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانه‌ها فاش کرد که در این مدت کوتاه، در هر سه استان اربیل، دهوک و سلیمانیه، مجموعاً بیش از ۱۵ هزار درخواست ویزا به کنسولگری عمومی ترکیه ارائه شده است.

مسئول اداره‌ی روابط خارجی اشاره کرد که اشتیاق زیادی برای بازدید از ترکیه، اعم از مقاصد گردشگری، درمان پزشکی یا امور بازرگانی وجود دارد. وی تصریح کرد که در هر سه استان مذکور، مراکز ارائه‌ی ویزا فعال هستند و شهروندان کوردستانی می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به مراکز دیگر، امور اداری خود را در استان‌های محل سکونت خود انجام دهند.

درباره‌ی وضعیت پروازهای میان فرودگاه بین‌المللی جلال طالبانی و کشور ترکیه، سفین دزه‌ای اظهار داشت: "پس از ازسرگیری پروازها که با تلاش‌های نچیروان بارزانی، پرزیدنت اقلیم کوردستان صورت گرفت، اکنون شاهد رونق و فعالیت هرچه بیشتر این خطوط هوایی هستیم."

در بخش دیگری از این سخنان، مسئول اداره‌ی روابط خارجی به موضوع سیستم گمرکی "اسیکودا" پرداخت و اعلام کرد که گفتگوهای میان اربیل و بغداد به چارچوب یک تفاهم خوب رسیده است. وی تأکید کرد: "خواهان اجرایی شدن این تفاهمات هستیم، چرا که این موضوع به سود منافع اقتصادی تمام عراق خواهد بود."